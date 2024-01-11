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棒球／手機就能分析擊球數據 台灣企業參展CES獲好評

中央社／拉斯維加斯11日專電
美國消費性電子展（CES）新創場館內，小男孩試用台灣運動科技新創團隊創建的棒球數據app，了解擊球初速和仰角等資訊，媽媽在一旁拍攝，驚豔日常就可以運用科技讓孩子調整打球姿勢。（中央社／關仲鈞提供）
美國消費性電子展（CES）新創場館內，小男孩試用台灣運動科技新創團隊創建的棒球數據app，了解擊球初速和仰角等資訊，媽媽在一旁拍攝，驚豔日常就可以運用科技讓孩子調整打球姿勢。（中央社／關仲鈞提供）

創辦棒球數據app的台灣業者關仲鈞在美國消費性電子展（CES）展場設置棒球打擊區，只要拿手機記錄擊球過程就能立刻得到運動分析數據，獲美國民眾好評。

CES新創館，全球上千家廠商爭鳴，台灣團隊把握機會曝光，也感受美國文化。關仲鈞發現，美國一般民眾對擊球速度角度等資訊一聽就懂，此次參展對於團隊開發產品猶如打了一劑強心針。

CES新創場館內，兩名美國小男孩在目不暇給的展區看見棒球打擊區，立刻興奮衝向前揮棒。透過架設在一旁的iPhone攝影機記錄擊球過程，結束後立刻看見自己擊球初速、仰角和身體姿勢。

兄弟倆看著數據不停相互討論，媽媽在旁邊不可思議地問：「用手機就可以取得這些資訊嗎？」驚豔小孩要在球隊才能看到的數據，如今每天在「自家後院」就能獲得，讓孩子能夠透過這項技術，慢慢調整姿勢和增進球技。

這是來自台灣新創隊伍「傳接球實驗數據」公司的設計，熱愛打棒球的執行長關仲鈞與中央社分享，首度參展CES，最大感觸是美國民眾對棒球數據的認識和重視，讓他知道自己沒有走錯方向，猶如「打了一劑強心針」。

熱愛打棒球的台灣新創團隊成員關仲鈞創建棒球app，首度參展美國消費性電子展（CE...
熱愛打棒球的台灣新創團隊成員關仲鈞創建棒球app，首度參展美國消費性電子展（CES），最大感觸是美國民眾對棒球數據的認識和重視，讓他知道自己沒有走錯方向，猶如「打了一劑強心針」。（中央社）

在台灣推運動科技難度較高，他在與美國一般大眾接觸後發現，他們幾乎都具備關於擊球初速和仰角等重要數據的知識，也理解那些數據的重要性。

他說，可能在台灣需要解釋5分鐘的概念，到了美國一講出來大家就知道，而美國孩子以往必須在特定時間去到球隊才能取得這些設備資源。

關仲鈞當初覺得，平常打球若想瞭解自己數據，面臨到價格昂貴、使用困難、種類繁多的挑戰，各種資訊像是生物力學都需要各自取得一套硬體，因此借助這波AI之力，與團隊開發演算法，整合成單一工具。

前旅美投手郭泓志等球員也提供打擊數據、協助開發出這個模型。

根據他之前的研究，美國有1600萬人打棒球，1000萬人在自家後院就有一組裝備可以練習棒球。因此CES過後預計先把行銷資源放在美國，計畫繼續開發高爾夫球、或其他運動項目。

此次參展，台灣運動科技還包括「智慧可攜式虛實互動高球模擬器」，讓民眾在室內也能有逼真的揮桿體驗；「科技登山人」、「智慧潛鏡」則讓民眾運動更便利、更安全和更有效率。

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