我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百萬YouTuber失蹤 被發現「埋在朋友家後院」遭指發生性關係時暴斃

「SUV車撞進大樓」金山銀行遭搶 賊劫走一台ATM

MLB／學者：大谷成就 超越林書豪李小龍

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平的表現吸引全球關注。（路透資料照片）
大谷翔平的表現吸引全球關注。（路透資料照片）

日本球星大谷翔平加盟洛杉磯道奇隊，轟動體壇；「洛杉磯時報」引述學者指出，大谷翔平助亞裔美國人打破刻板印象，成就超越了台裔球星林書豪、華裔影星李小龍

「洛杉磯時報」近日刊登報導，指出大谷翔平與道奇簽下10年7億美元的破紀錄合約之後，在亞裔美國人間掀起一陣狂熱，標題為「亞裔美國人為了大谷而瘋狂，因為他的球技，也因為他打破了刻板印象」。

報導訪問幾名南加州的華裔、日裔居民，談到成長過程中，在電視上無論任何領域，看不到太多亞洲臉孔，藝術或運動領域更少，大谷翔平的成功讓年輕一代看到不同的機會。

報導提及，長久以來美國存在許多對亞洲人的負面印象，諸如：北越的共產黨、日本帝國的偷襲者、中國的科技間諜、威脅美國工作機會的經濟競爭對手、滿腦子數學和科學的書呆子、新冠病毒來源等。

如今，大谷翔平的表現吸引全球關注，尤其在亞裔美國人族群的影響力最大。大谷還在天使隊的時候，已經有很多忠實粉絲，現在轉到了知名度更高的道奇隊，距離洛杉磯市中心更近，更有機會贏得冠軍，讓這一波狂熱提升到一個不同的水準。

出身印度的石山學院（Stonehill College）種族、族群與社會正義研究中心教授湯格瑞吉（Stanley Thangaraj）在「洛杉磯時報」的報導中分享他的觀察。

湯格瑞吉說，「大谷翔平是我們近十年來一直在尋找的人」，在此之前，林書豪是最後一位引發全球狂熱的亞裔職業運動員。他指出，林書豪在2011-2012年球季效力紐約尼克隊時，創造了「林來瘋」現象。

湯格瑞吉指出，像林書豪這樣的例子非常稀少，美國普遍存在對亞洲和亞裔男性的刻板印象「不夠男子氣概，頭腦發達、四肢簡單」。

報導引用了Podcast節目「亞裔在棒球」（Asians in Baseball）主持人說法：「亞洲人和亞裔美國男性……在世界歷史上向來被剝奪了男子氣概，這件事成為重大的國際新聞對這樣的文化有很大的意義。」有別於傳統亞洲人的職業選擇，大谷翔平不是任天堂的創辦人、不是武術專家也不是醫師，大谷翔平是一名棒球選手。

他指出，這種刻板印象未必影響全體亞裔美國人，但大多數人都意識到這種成見的存在，這也是李小龍在1970年代在大銀幕上引人注目的原因。亞裔族群因為李小龍感到驕傲，覺得受到鼓勵。

湯格瑞吉以自身的成長經驗為例，他當年在印度南部還是一名中學生的時候，房間裡面貼滿了李小龍的海報，在他的心目中李小龍是一名亞洲鬥士，李小龍的作品激勵了湯格瑞吉思考，如何面對霸凌、印度權力結構和英國殖民主義等問題。

湯格瑞吉指出，大谷翔平的地位已經到達了另一個層次，李小龍在亞洲傳統武術上表現出色，但大谷翔平則是在最具美國特色的棒球運動中稱霸；「林來瘋」只持續了幾個月，大谷翔平這顆明星卻閃耀了好幾年。

大谷翔平 亞裔 李小龍

上一則

NBA／字母哥想隔扣 被溫班亞瑪搧火鍋

下一則

NBA／輸溜馬4次烙印在腦海 字母哥：連做愛也會想起

延伸閱讀

MLB／好暖 大谷翔平與道奇合捐3103萬 助能登半島賑災

MLB／好暖 大谷翔平與道奇合捐3103萬 助能登半島賑災
MLB／大谷翔平沒加盟好失望 藍鳥總管：接到艱難的電話

MLB／大谷翔平沒加盟好失望 藍鳥總管：接到艱難的電話
MLB／大谷影響力擴散 主播：下一個喬丹

MLB／大谷影響力擴散 主播：下一個喬丹
MLB／本季5972轟最大號正是大谷翔平 官網：沒有什麼是他做不到的

MLB／本季5972轟最大號正是大谷翔平 官網：沒有什麼是他做不到的

熱門新聞

前職棒投手張誌家驚傳逝世，享年43歲。（本報資料照片）

台前職棒名投張誌家驚傳猝逝 享年43歲 母證實死訊

2024-01-01 20:38
12月29日晚，籃球運動員易建聯的球衣退役儀式在廣東東莞舉辦。圖為易建聯在球衣退役儀式中致辭。 （中新社）

籃球／9號球衣趕在2023年退役 易建聯哽咽：我真的非常幸運

2023-12-29 19:05
前職棒選手張誌家在深圳住處猝死，其跨年夜和近日的行程受到關注。(圖／取自張誌家臉書)

張誌家跨年夜細節曝光 曾說「頭暈想回家」 中途買香腸

2024-01-02 16:06
前職棒球員張誌家在中國逝世，他的母親（後右）和大姊（左）2日下午緊急搭機前往深圳，抵達後會先向公安取得死亡證明書，後續再到殯儀館確認張誌家的遺體。（中央社）

國台辦：法醫已相驗張誌家遺體 深圳將協助善後

2024-01-02 10:16
ESPN轉播比賽意外拍到一名年輕女子掀衣露出乳房。（影片截圖）

球賽意外拍到女子露乳畫面 ESPN道歉 成人網站卻「重金尋人」

2024-01-04 19:05
金塊隊主力大將約柯奇。(路透)

NBA／再寫大三元特殊紀錄 約科奇卻希望退役後被遺忘

2023-12-29 11:33

超人氣

更多 >
三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出
請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫
這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃

這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃
愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷
四血型「最好相處」排行榜 B型人見人愛、這血型需要花時間靠近

四血型「最好相處」排行榜 B型人見人愛、這血型需要花時間靠近