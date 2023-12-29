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MLB／光芒球星「與未成年發生關係」傳喚未到 新球季恐遭禁賽

中央社／洛杉磯29日專電
光芒隊明星游擊手佛朗哥。（美聯社）
光芒隊明星游擊手佛朗哥。（美聯社）

美國職棒坦帕灣光芒隊明星游擊手佛朗哥（Wander Franco）涉與未成年少女不當關係，28日缺席檢察官的傳喚，新球季可能遭禁賽。

台灣好手張育成去年效力光芒，曾因佛朗哥手腕受傷而獲得出賽機會。

有線電視新聞網（CNN）報導，針對佛朗哥與未成年少女發生不當關係的指控，多明尼加共和國的兒童及青少年檢察官辦公室正在進行調查。檢察官對佛朗哥發出傳票，但28日佛朗哥沒有出庭。

CNN、美聯社取得法庭文件指出，佛朗哥在開庭的幾個小時前，解雇了律師團隊；律師在開庭前幾小時告知法官，無法將佛朗哥帶到法庭參與調查。

檢察官尚未起訴佛朗哥，法官對外表示將繼續進行調查，但沒有說明調查情形。根據ESPN報導，已有2名未成年少女對佛朗哥提起訴訟，他正因涉及與第3名未成年少女發生不當關係而接受調查。

佛朗哥現年22歲，是光芒隊明星游擊手。光芒隊看好他的未來發展，在2021年與他簽下11年1.82億美元大合約。

佛朗哥2022年手腕受傷，缺陣約2個月，光芒隊找來台灣好手張育成補強戰力。張育成當時獲得36場出賽機會，身穿光芒戰袍敲出3支全壘打，但也在佛朗哥歸隊之後，張育成遭光芒指定讓渡（DFA），後來轉戰紅襪隊。

佛朗哥今年8月12日之後就未再出賽，當時即因與未成年少女不當關係事件爆發而遭到限制出賽，美國職棒大聯盟（MLB）展開調查。依照往例，大聯盟會等到刑事調查結束之後，再發表對球員的懲處。前道奇投手鮑爾（Trevor Bauer）涉嫌對女性施暴，儘管檢方不起訴，大聯盟仍裁定禁賽194場。

鮑爾 道奇 傳票

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