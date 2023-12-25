MLB／佛度戈讚洋基教頭暗酸紅襪柯拉 遭名將怒嗆遲到又懶惰

佛度戈(左)、柯拉(右)。（路透）

佛度戈（Alex Verdugo）日前被紅襪交易到洋基 ，他不只遵守洋基隊規剃鬍，還大讚洋基教頭布恩（Aaron Boone）懂帶心，疑似順便暗酸紅襪教頭柯拉（Alex Cora）。

佛度戈新賽季將披上條紋戰袍，他直言相當期待和布恩合作，「我看過他支持球員的方式，印象最深是他指著裁判大罵，『我們這群人是最凶狠的』。這就是我想從教練身上看到的，有激情且為球員而戰。我認為與其公開批評球員，不如支持他們，很開心有新的開始。」

今年8月佛度戈曾因比賽遲到，被柯拉安排在板凳，柯拉更在記者會指責佛度戈。因此外界認為佛度戈在諷刺柯拉，如今這段言論，為明年基襪大戰增添新的觀戰重點。

前紅襪終結者派柏本（Jonathan Papelbon）曾和柯拉同隊過，他得知佛度戈的嘲諷後，發文怒嗆佛度戈，「vertigo（暈眩）是個婊子。柯拉比任何人都還支持隊友，你因為遲到、懶惰和無效率讓自己被公開批評，如果我為柯拉效力，會往這傢伙身上砸下去。」