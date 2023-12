MLB／佛度戈讚洋基教頭暗酸紅襪柯拉 遭名將怒嗆遲到又懶惰

佛度戈(Alex Verdugo)日前被紅襪交易到洋基 ,他不只遵守洋基隊規剃鬍,還大讚洋基教頭布恩(Aaron Boone)懂帶心,疑似順便暗酸紅襪教頭柯拉(Alex Cora)。

佛度戈新賽季將披上條紋戰袍,他直言相當期待和布恩合作,「我看過他支持球員的方式,印象最深是他指著裁判大罵,『我們這群人是最凶狠的』。這就是我想從教練身上看到的,有激情且為球員而戰。我認為與其公開批評球員,不如支持他們,很開心有新的開始。」

今年8月佛度戈曾因比賽遲到,被柯拉安排在板凳,柯拉更在記者會指責佛度戈。因此外界認為佛度戈在諷刺柯拉,如今這段言論,為明年基襪大戰增添新的觀戰重點。

前紅襪終結者派柏本(Jonathan Papelbon)曾和柯拉同隊過,他得知佛度戈的嘲諷後,發文怒嗆佛度戈,「vertigo(暈眩)是個婊子。柯拉比任何人都還支持隊友,你因為遲到、懶惰和無效率讓自己被公開批評,如果我為柯拉效力,會往這傢伙身上砸下去。」

Verdugo I mean Vertigo is a Bitch. Cora has his players and teammates backs more than anyone in the game. You aired yourself out by being late, lazy and unproductive. If I played for Cora I’m drilling this bitch, just saying. https://t.co/ucNzJoXdw1