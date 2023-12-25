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MLB／田中將大恭喜松井裕樹來美 明年海外開幕戰有看頭

記者藍宗標／即時報導
松井裕樹已和教士隊簽下5年2800萬美元合約。（美聯社）
松井裕樹已和教士隊簽下5年2800萬美元合約。（美聯社）

日職樂天隊「守護神」松井裕樹明年確定轉戰大聯盟，已和教士隊簽下5年2800萬美元合約，樂天老將、紐約洋基前投手田中將大得知消息，第一時間也在自己的社群媒體恭喜這位同隊3年的後輩，並附上慶祝的爆竹表情符號，祝福松井旅美生涯順利。

田中2007年從樂天展開職棒生涯，效力7個球季後赴美加盟洋基隊，簽下7年1億5500萬美元合約，超越南韓好手秋信守在遊騎兵隊時期的7年1億3000萬美元，成為大聯盟亞洲球員最高身價，直到最近才被道奇隊山本由伸的12年3億2500萬美元超前。

田中2014年跳槽大聯盟，松井剛好展開樂天新人球季，兩人無緣並肩作戰，前年才首次合體，一起打了3個球季。

這段期間田中投出20勝32敗，日職生涯10年累積119勝，加上洋基7年78勝，美日通算197勝，明年將挑戰第200勝紀錄；松井近3季一共95場救援成功，包括本季39救援奪下太平洋聯盟救援王，生涯10年合計236救援，明年加盟教士簽下大聯盟日籍後援投手最大合約。

大聯盟明年海外開幕戰3月20、21日首次在南韓首爾高尺巨蛋進行，由於大谷翔平、山本先後披上道奇球衣，松井今天也正式成為達比修有、金河成的隊友，這次系列賽讓日、韓球迷特別期待。

洋基 道奇 南韓

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