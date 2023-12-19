我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為改變「過動症」兒子命運 中國父母花20萬走線

辦護照重回疫前 最快6周取件 急件2~3周搞定

MLB資淺分紅放榜 台美混血卡洛爾181萬元「獎金比年薪還多」

記者陳宛晶／即時報導
響尾蛇隊台美混血卡洛爾。（美聯社）
響尾蛇隊台美混血卡洛爾。（美聯社）

大聯盟本季資淺選手分紅放榜，水手隊「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）成為獲利王，收下186萬5349美元分紅，響尾蛇隊台美混血卡洛爾（Corbin Carroll）排名第二，收下181萬2337美元的大紅包。

現行勞資協議針對年資未滿3年、還沒有薪資仲裁資格的選手，設置總額5000萬美元的分潤，根據WAR值排出前100人，可以分得這筆獎金，另外還有新人王、年度MVP、塞揚票選前5，以及入選年度第一及第二隊的額外獎金，今年合計101名選手拿到這筆獎金。

J-Rod的獎金靠美聯MVP票選排名第4（100萬美元）堆高，卡洛爾則是年度第一隊（100萬美元），他的國聯新人王按規定雖有75萬美元，但年度獎項僅取一項獎金較高者計算，其餘獎金則由WAR值公式得出。

這筆獎金的設計，讓不少年輕選手靠成績直接年收翻倍，像是卡洛爾今年3月與響尾蛇隊簽下8年1.11億美元合約，今年年薪為162.5萬美元，分紅獎金超越年薪，在聖誕節前收到大禮。

最多年輕選手拿到獎金的球隊是金鶯、老虎隊，各有7人，金鶯合計730萬美元為最高，其中又以捕手拉契森（Adley Rutschman）近180萬美元領銜，在全大聯盟則是排名第3高額獎金。

聖誕節

上一則

足球／梅西壁畫高掛阿根廷首都 慶卡達世界盃奪冠1周年

延伸閱讀

MLB／大谷招募影片分數加爆 葛拉斯諾：他說想幫我打全壘打

MLB／大谷招募影片分數加爆 葛拉斯諾：他說想幫我打全壘打
MLB／肥約在望？山本由伸還沒簽約已喊經紀人「Super Joel」

MLB／肥約在望？山本由伸還沒簽約已喊經紀人「Super Joel」
MLB／大谷獲漢克阿倫獎 又入選年度最佳陣容第一隊

MLB／大谷獲漢克阿倫獎 又入選年度最佳陣容第一隊
NFL／爭MVP 牛仔、49人龍虎鬥

NFL／爭MVP 牛仔、49人龍虎鬥

熱門新聞

大谷翔平。（路透）

MLB／大谷翔平「延遲支付」逃避豪華稅？敵對老闆幫澄清

2023-12-12 20:59
大谷翔平。（路透）

MLB／沒搶到大谷翔平？舊金山巨人：我們也曾提出7億合約

2023-12-12 21:28
戴資穎在2023世界羽聯世界巡迴賽總決賽女子單打決賽中，以2比1戰勝西班牙選手馬琳，獲得冠軍。(新華社)

羽球年終賽／奪冠獎金20萬 戴資穎笑：不曉得那麼高

2023-12-17 15:46
棒球巨星大谷翔平轉隊至道奇隊。（美聯社）

MLB／大谷公布簽約瞬間 道奇投手：球隊群組裡都瘋了

2023-12-11 00:00
大谷翔平正式加盟道奇，穿上道奇隊17號球衣。（歐新社）

MLB／正式披道奇17號戰袍 大谷翔平：我想要世界大賽冠軍

2023-12-14 19:29
勇士格林使出右勾拳痛擊太陽中鋒。

NBA／勇士格林使出右勾拳痛擊太陽中鋒 又被驅逐出場

2023-12-13 00:35

超人氣

更多 >
數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻
受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求
怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生
南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為
賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了

賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了