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MLB／招募大谷 道奇拿出珍藏6年小布影片「想贏球，來洛杉磯」

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平開心穿上道奇隊17號球衣。（美聯社）
大谷翔平開心穿上道奇隊17號球衣。（美聯社）

日本二刀流球星大谷翔平以10年7億美元合約加盟道奇隊，在他今年成為自由球員後，道奇隊為了招募大谷，播出由已逝籃球傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）所錄製的影片，穿越時空告訴他「想贏球，沒有比洛杉磯更適合的地方」。

道奇隊從大谷翔平高中畢業後就一直想招攬他加盟，然而大谷翔平先是選擇效力日職火腿隊，成長為二刀流選手後，2017年挑戰大聯盟，當時道奇隊也加入競爭大谷行列，然而因國聯沒有指定打擊制，大谷選擇加入美聯天使隊。

在天使隊6年，大谷翔平沒有打進過季後賽，季後成為自由球員後可望加入有奪冠機會的隊伍，此時國聯已經使用指定打擊制，道奇隊成為熱門人選，在招募過程中打出珍藏了6年的王牌。

根據ESPN記者帕桑（Jeff Passan）透露，布萊恩早在2017年就為道奇隊錄製招募大谷翔平的影片，他告訴大谷，想贏球，來洛杉磯最合適，「棒球界也沒有比道奇更適合贏球的球隊。」

布萊恩在2020年與女兒搭乘直升機時遇到意外而過世，這個影片道奇隊再次拿出來招募大谷，大谷也說：「這是整個會面過程中的亮點，我非常意外會看到這支影片，它傳遞了非常強烈也感人的訊息。」

道奇 大谷翔平 天使

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