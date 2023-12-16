MLB／李政厚加盟舊金山巨人 自我介紹「我是風之孫」

李政厚加盟巨人隊，與外父親李鍾範一同亮相。（歐新社）

南韓強打李政厚加盟巨人隊，與外號「風之子」的父親李鍾範一同亮相，他向外媒介紹自己是「風之孫」；被問到與父親誰跑得快，李政厚說，「老爸跑得很快，但我現在大概能跑贏他」。

戴起球帽不忘梳順耳後頭髮，以最完美的形象面對媒體，來自韓職（KBO）的李政厚今天出席巨人舉辦的加盟記者會，舉手投足散發著一股萌味；同樣身為棒球明星的老爸李鍾範在台下，拿起手機一拍再拍，父子倆一同亮相成為焦點。

「大家好，我叫李政厚，我是風之孫」，他的開場白引起現場一片笑聲。

外媒好奇綽號源由，李政厚回應，當年父親被稱作「風之子」，他後來自然就成為「風之孫」、而後也效力韓職，「風之孫」翻成英文grandson of the wind「聽起來也很酷」。

外媒再追問，那「風之子」和「風之孫」誰跑壘更勝一籌，李政厚認真表示，父親跑得真的非常快，若與他同年紀比賽，大概不會贏他，不過「現在的我，應該可以跑得贏（父親）」。李鍾範與妻子在台下也笑了出來。

進到美國職棒大聯盟，李政厚球衣背號沿用在韓職時期的51號，他告訴外媒，從小看著日本 棒球巨星鈴木一朗 打球，視鈴木一朗為偶像，因此選擇與他相同的51號。

25歲的李政厚與巨人簽下6年1億1300萬美元的合約，超越柳賢振2012年12月與道奇簽下的6年3600萬美元合約，成為韓職選手透過「入札制度」挑戰大聯盟的最高合約，且4年後擁有跳脫合約的權利。

巨人還要另外支付韓職球隊培證英雄1882.5萬美元轉隊費。巨人棒球事務總裁柴迪（Farhan Zaidi）今天現身記者會，形容這是「完美契合」。

柴迪會後受訪時進一步說明，李政厚不容易被三振，這代表他的求勝意志，除了考量守備和跑壘方面的技能，巨人也一直在尋找像他這樣的全能型球員。

李政厚認為，自己還未到達巔峰時刻，希望加入巨人後能持續精進球技，並替球隊贏得勝利；他同時害羞喊話，「開幕日後，期待球迷能夠捧場」。

不過，灣區媒體和球迷近日正為了巨人未能簽下日本球星大谷翔平 感到遺憾，李政厚也被媒體問到，之後若對上大谷翔平的初步想法，他傷腦筋地表示，「我會拚命」。