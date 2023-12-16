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MLB／李政厚加盟舊金山巨人 自我介紹「我是風之孫」

中央社／舊金山15日專電
李政厚加盟巨人隊，與外父親李鍾範一同亮相。（歐新社）
李政厚加盟巨人隊，與外父親李鍾範一同亮相。（歐新社）

南韓強打李政厚加盟巨人隊，與外號「風之子」的父親李鍾範一同亮相，他向外媒介紹自己是「風之孫」；被問到與父親誰跑得快，李政厚說，「老爸跑得很快，但我現在大概能跑贏他」。

戴起球帽不忘梳順耳後頭髮，以最完美的形象面對媒體，來自韓職（KBO）的李政厚今天出席巨人舉辦的加盟記者會，舉手投足散發著一股萌味；同樣身為棒球明星的老爸李鍾範在台下，拿起手機一拍再拍，父子倆一同亮相成為焦點。

「大家好，我叫李政厚，我是風之孫」，他的開場白引起現場一片笑聲。

外媒好奇綽號源由，李政厚回應，當年父親被稱作「風之子」，他後來自然就成為「風之孫」、而後也效力韓職，「風之孫」翻成英文grandson of the wind「聽起來也很酷」。

外媒再追問，那「風之子」和「風之孫」誰跑壘更勝一籌，李政厚認真表示，父親跑得真的非常快，若與他同年紀比賽，大概不會贏他，不過「現在的我，應該可以跑得贏（父親）」。李鍾範與妻子在台下也笑了出來。

進到美國職棒大聯盟，李政厚球衣背號沿用在韓職時期的51號，他告訴外媒，從小看著日本棒球巨星鈴木一朗打球，視鈴木一朗為偶像，因此選擇與他相同的51號。

25歲的李政厚與巨人簽下6年1億1300萬美元的合約，超越柳賢振2012年12月與道奇簽下的6年3600萬美元合約，成為韓職選手透過「入札制度」挑戰大聯盟的最高合約，且4年後擁有跳脫合約的權利。

巨人還要另外支付韓職球隊培證英雄1882.5萬美元轉隊費。巨人棒球事務總裁柴迪（Farhan Zaidi）今天現身記者會，形容這是「完美契合」。

柴迪會後受訪時進一步說明，李政厚不容易被三振，這代表他的求勝意志，除了考量守備和跑壘方面的技能，巨人也一直在尋找像他這樣的全能型球員。

李政厚認為，自己還未到達巔峰時刻，希望加入巨人後能持續精進球技，並替球隊贏得勝利；他同時害羞喊話，「開幕日後，期待球迷能夠捧場」。

不過，灣區媒體和球迷近日正為了巨人未能簽下日本球星大谷翔平感到遺憾，李政厚也被媒體問到，之後若對上大谷翔平的初步想法，他傷腦筋地表示，「我會拚命」。

大谷翔平 鈴木一朗 日本

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