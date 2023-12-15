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MLB／大谷翔平2024年不能投 道奇傳交易光芒右投補洞

中央社／洛杉磯14日綜合外電報導
格拉斯諾。（美聯社）
格拉斯諾。（美聯社）

美聯社引述知情人士說法報導，美國職棒大聯盟洛杉磯道奇已同意與坦帕灣光芒交易，這項暫定交易將為道奇換來右投格拉斯諾（Tyler Glasnow）和外野手瑪格（Manuel Margot）。

道奇隊則將送走投手派皮歐特（Ryan Pepiot）和外野手德魯卡（Jonny DeLuca）。

美國運動媒體ESPN首先報導這則新聞。不願透露姓名的消息人士表示，這筆交易的前提是道奇隊要跟格拉斯諾簽一份新約。

道奇隊棒球事務部總裁佛里曼（Andrew Friedman）於記者會上討論「二刀流」日本球星大谷翔平加盟道奇的創紀錄10年7億美元合約時，對前述與光芒的可能交易案說道：「目前啥都沒完成。」

格拉斯諾今年8月滿30歲，他的2年合約共值3035萬美元，明年進入第2年的薪水為2500萬美元。

格拉斯諾2021年8月進行了俗稱湯米約翰（Tommy John）的手肘韌帶重建手術，並於2022年9月重返大聯盟。他今年賽季為光芒隊取得10勝7敗的成績，自責分率3.53，出賽120局投出162次三振、37次保送。

他今年2月27日在練習時拉傷左腹斜肌，直到5月27日才登板。格拉斯諾待在匹茲堡海盜和光芒的8個賽季共拿下30勝27負，自責分率3.89。

道奇先發輪值目前仍不確定，3屆賽揚獎強投克蕭（Clayton Kershaw）目前是自由球員，他於11月3日接受肩部手術，這位35歲的左投下個賽季動態未明。

畢勒（Walker Buehler）則於2022年8月進行手肘韌帶重建，今年完全沒有出賽，但他也會回到先發陣容，這些都將影響格拉斯諾的輪序。

29歲的瑪格（Manuel Margot）今年賽季打擊率2成64，並敲出4支全壘打、掃進38分打點，還有9次盜壘成功。

道奇 大谷翔平 洛杉磯

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