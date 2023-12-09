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大谷翔平10年7億多賺？NBA詹姆斯22年生涯只拿了4.82億元

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MLB／大谷年薪7000萬 超越韋蘭德紀錄、比金鶯全隊還多

中央社／洛杉磯9日電
日籍球星大谷翔平宣布將加盟洛杉磯道奇隊。（美聯社）
日籍球星大谷翔平宣布將加盟洛杉磯道奇隊。（美聯社）

日籍球星大谷翔平今天宣布將加盟洛杉磯道奇隊，同意一筆10年7億元合約，這是美國職棒大聯盟（MLB）史上也是棒球史上最鉅額合約。

大谷翔平今天透過社群媒體發表消息，貼出洛杉磯道奇隊徽，向過去效力6年的洛杉磯天使隊球團與球迷表達感謝，同時向道奇隊球迷保證，「為球隊全力以赴直到職業生涯最後一天」。

大谷翔平今年29歲，簽下這筆10年合約，職棒球員生涯大約40歲是退休年齡，大谷這筆合約如果走完，他很可能在道奇隊退休。

運動媒體ESPN報導，大谷這筆合約是棒球史上最鉅額的合約，超越天使前隊友楚奧特（Mike Trout）2019年獲得的12年4.26億美元合約。

大谷平均年薪7000萬美元也改寫大聯盟紀錄。在此之前，大聯盟最高平均年薪是韋蘭德（Justin Verlander）、 薛哲（Max Scherzer）保持的4330萬美元。

大谷一年領7000萬美元，比某些球隊的全隊薪資還多。巴爾的摩金鶯隊2023年開幕日的團隊薪資是6090萬美元，奧克蘭運動家是5690萬美元。

「洛杉磯時報」引述知情人士報導，這筆天價合約將以一種前所未見的方式付清。也就是當大谷為道奇隊打完10個球季之後，他才會收到大部分的錢，這樣的作法為大谷提供稅收上的優惠，另一方面也讓道奇隊減輕負擔，使球隊資金用在補強陣容。

媒體報導，這份合約沒有逃脫條款，意味在合約期間大谷翔平沒有提前結束合約的權利，除非球隊同意交易或提前結束合約，否則大谷翔平要為道奇隊打滿10年，那時也接近他可能的退休年齡。

道奇 大谷翔平 洛杉磯

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