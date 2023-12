MLB／大谷年薪7000萬 超越韋蘭德紀錄、比金鶯全隊還多

日籍球星大谷翔平 今天宣布將加盟洛杉磯道奇 隊,同意一筆10年7億元合約,這是美國職棒大聯盟(MLB)史上也是棒球史上最鉅額合約。

大谷翔平今天透過社群媒體發表消息,貼出洛杉磯道奇隊徽,向過去效力6年的洛杉磯天使隊球團與球迷表達感謝,同時向道奇隊球迷保證,「為球隊全力以赴直到職業生涯最後一天」。

大谷翔平今年29歲,簽下這筆10年合約,職棒球員生涯大約40歲是退休年齡,大谷這筆合約如果走完,他很可能在道奇隊退休。

運動媒體ESPN報導,大谷這筆合約是棒球史上最鉅額的合約,超越天使前隊友楚奧特(Mike Trout)2019年獲得的12年4.26億美元合約。

大谷平均年薪7000萬美元也改寫大聯盟紀錄。在此之前,大聯盟最高平均年薪是韋蘭德(Justin Verlander)、 薛哲(Max Scherzer)保持的4330萬美元。

大谷一年領7000萬美元,比某些球隊的全隊薪資還多。巴爾的摩金鶯隊2023年開幕日的團隊薪資是6090萬美元,奧克蘭運動家是5690萬美元。

「洛杉磯時報」引述知情人士報導,這筆天價合約將以一種前所未見的方式付清。也就是當大谷為道奇隊打完10個球季之後,他才會收到大部分的錢,這樣的作法為大谷提供稅收上的優惠,另一方面也讓道奇隊減輕負擔,使球隊資金用在補強陣容。

媒體報導,這份合約沒有逃脫條款,意味在合約期間大谷翔平沒有提前結束合約的權利,除非球隊同意交易或提前結束合約,否則大谷翔平要為道奇隊打滿10年,那時也接近他可能的退休年齡。

