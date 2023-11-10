我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩的短暫喘息：以色列為何同意「每日暫時停火4小時」？

以太幣大漲10%突破2000美元 貝萊德一個動作引發買盤

MLB／大谷翔平太紅 聯盟經理會議20分鐘提一次

記者藍宗標／綜合報導
外界認為道奇最有可能搶下大谷，和貝茲（右）與弗里曼組最強三人組，而他們也有意全力爭取。 （路透）
外界認為道奇最有可能搶下大谷，和貝茲（右）與弗里曼組最強三人組，而他們也有意全力爭取。 （路透）

大谷翔平生涯首次進入自由球員市場，未來超級行情值得期待，道奇隊被點名最有可能勝出，總經理高姆斯（Brandon Gomes）被問到此事，態度相當低調，他說：「大谷是非常優秀的球員，且是自由球員，所以沒有什麼可評論」。

大聯盟總經理會議正在亞利桑納州進行，道奇官網形容，這次會議每隔20分鐘就會提到大谷的名字，所有人對這位「二刀流」巨星的成就、自由球員市場價值、最終去向都有自己的看法。

官網指出，事實上很少人了解大谷，以及他想要什麼，然而道奇對大谷應該具有吸引力，球團已經準備全力爭取這位日本球星。

大谷9月20日進行右手肘韌帶修復手術，本季提前收工，但以44轟奪下美聯全壘打王，成為大聯盟亞洲球員第1人。

儘管大谷明年無法登板投球，暫時專職打擊，道奇官網指出，他將成為球隊另一位主宰戰場的打者，和貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）組成大聯盟很長一段時間、甚至是史上最強三人組。

大谷被推測將可簽下5億美元的驚人合約，官網特別強調，對道奇和其他球隊來說，大谷的年薪將會是有趣的案例，球團內容必須評估，一旦他健康回歸，可在多少球季達到王牌水準。

道奇連續兩年在季後賽只打到分區系列賽就淘汰，不敵同區的教士、響尾蛇隊，不管未來是否簽下大谷，都要補進1到2位先發投手，高姆斯說：這是我們的首要任務，如何實現取決於交易、自由球員市場，我敢打賭這是所有球隊的重點」。

道奇 大谷翔平 亞利桑納州

上一則

NBA／墨西哥賽登場楊恩狂砍41分、墨瑞致勝三分 老鷹逆轉魔術

下一則

NBA／約柯奇35分擒勇士 金塊展現2連霸實力

延伸閱讀

MLB／大谷翔平爭奪戰有如外卡 總經理會議看好道奇勝出

MLB／大谷翔平爭奪戰有如外卡 總經理會議看好道奇勝出
MLB／籲紅襪別簽大谷 媒體：二刀流無法持久

MLB／籲紅襪別簽大谷 媒體：二刀流無法持久
MLB／年度獎項入圍公布 大谷翔平和遊騎兵雙星爭MVP

MLB／年度獎項入圍公布 大谷翔平和遊騎兵雙星爭MVP
MLB／爭搶大谷 官網點名8隊 道奇最具吸引力

MLB／爭搶大谷 官網點名8隊 道奇最具吸引力

熱門新聞

哈利伯頓(左)和小鮑爾(右)4日上演明星後衛對決，最終由小鮑爾所屬的黃蜂獲勝。(路透)

NBA／單節50分還輸？哈利伯頓對決小鮑爾 贏裡子卻輸面子

2023-11-05 05:54
林昀儒與馬龍對戰。(截自YouTube World Table Tennis)

桌球／台小將林昀儒首奪冠 逆轉中國好手馬龍

2023-11-05 13:00
前籃網啦啦隊成員珍努弗。（取材自Instagram＠jenrufo）

NBA／啦啦隊自爆「睡遍」籃網主力 布里吉斯澄清反被調侃

2023-11-03 07:29
愛德華4日砍分效率驚人，已經是公認的灰狼一哥。(美聯社)

NBA／「新狼王」好威 愛德華創隊史最年輕5000分紀錄

2023-11-05 07:59
WTT法蘭克福冠軍賽中的林昀儒。(新華社)

桌球／扳倒「最偉大球員」林昀儒奪冠：感覺不可思議

2023-11-05 16:32
布萊恩(左)、林書豪(右)。（美聯社）

NBA／前老鷹控衛曝布萊恩邀他同隊 指著林書豪怒噴「這句話」

2023-11-08 01:01

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

這個品牌的手機超保值 安卓沒得比
「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘
銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億
康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所