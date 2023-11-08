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MLB／大谷正式上架 道奇、大都會、巨人最被看好

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平挑戰生涯第二座MVP。（Gettty Images）
大谷翔平挑戰生涯第二座MVP。（Gettty Images）

大聯盟公布各大年度獎項入圍名單，二刀流巨星大谷翔平名列美聯MVP排行榜前三傑，他將和遊騎兵兩大球星席格（Corey Seager）、塞米恩（Marcus Semien）競爭生涯第二座年度MVP；而國聯則是由締造「40轟、70盜」超狂紀錄的亞古納（Ronald Acuna Jr.）和道奇雙箭頭貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）一較高下。

大谷翔平本季再度以二刀流身分繳出頂尖成績，本季44轟、102分打點、20盜壘表現全能，攻擊指數冠絕全聯盟，投手端則是拿下10勝5敗、防禦率3.14，是全聯盟唯一WAR值破10的球員，MVP呼聲極高。

大谷翔平投入自由市場後，與洛杉磯天使隊的優先議約期已於6日結束，可跟各球團展開協商。而他的動向預料將成為大聯盟總經理會議的焦點。

CBS官網排名30隊搶下大谷的可能性，道奇隊位居第一，天使則被放在「機率渺茫」的分類裡。

天使「獨享」的議約期間到6日下午5點，如今時間到點，大谷無意外仍是自由之身，天使趕在期限前正式提出合格報價，若大谷接受就是明年的1年2032.5萬美元合約，但他勢必會拒絕，進入自由市場，等待大批買家帶著鈔票上門，若最終他與其他球隊簽約，天使將能得到選秀補償。

CBS分析大谷翔平的自由球員落點，排名30隊可能性，被歸屬在機率是0%的球隊包括運動家、皇家、白襪、洛磯、海盜、國民、馬林魚隊，「機會渺茫」則是守護者、釀酒人、光芒、金鶯、老虎、天使隊，可能性再高一點點的則是雙城、響尾蛇、紅雀、教士隊，應會納入考慮為紅人、紅襪、費城人隊，其餘10隊被放在一線競爭名單，前3名依序是道奇、大都會、巨人隊。

塞米恩入圍美聯MVP。（Gettty Images）
塞米恩入圍美聯MVP。（Gettty Images）
席格入圍美聯MVP。（路透）
席格入圍美聯MVP。（路透）

天使 大谷翔平 道奇

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