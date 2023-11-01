MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

遊騎兵賈維爾的致勝安打，先馳得點。（路透）

世界大賽 第5戰上演一場投手戰，然而前6局沒被敲安的賈倫（Zac Gallen）被攻破，7局上遊騎兵隊連續3支安打敲回關鍵1分，最終以5：0拿下第4勝（1敗），以客場11連勝的紀錄，奪得成軍63年來第一座世界大賽冠軍。

遊騎兵隊前6局被響尾蛇王牌投手賈倫壓得死死的，到5局上才第一次靠保送上壘，不料7局上席格（Corey Seager）先敲安突破無安打，菜鳥卡特（Evan Carter）一支二壘打攻占得點圈，賈維爾（Mitch Garver）再補上穿越安打，得到1分。

9局上遊騎兵隊又是連續2支安打開局，海姆（Jonah Heim）的中外野安打又造成失誤，追加2分，塞米恩（Marcus Semien）又補上2分砲，徹底斷絕響尾蛇隊希望。

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塞米恩這一轟也讓遊騎兵隊延續季後賽連16場開轟，持續堆高單一賽季最長開轟數紀錄，而不計單一球季，這是史上第三，排在洋基的23場（2019到2022年）以及響尾蛇隊17場（2007到2023年）之後。

響尾蛇隊則是屢攻不下，1局下無人出局二壘有人、2局下1出局二壘有人、3局下無人出局一二壘有人、5局下2出局滿壘，全部都沒能得分。

遊騎兵隊投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）雖然投得跌跌撞撞，但仍繳出6局無失分的表現，被敲4支安打，另有5次三振、5次四壞保送，拿下勝投，今年季後賽6場先發成績是5勝0敗，球隊都贏球。

遊騎兵隊自1961年成軍以來，曾在2010、2011年連續闖入世界大賽卻都鍛羽而歸，2011年只差1好球就封王的回憶，今年用香檳浴洗刷乾淨，大聯盟只剩光芒、教士、釀酒人、洛磯和水手5隊尚未奪冠。

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