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MLB／官網介紹打世界大賽台灣血統第一人 卡洛爾：哇 很酷

記者陳宛晶／綜合報導
卡洛爾接受大聯盟官網專訪，特別提到台灣。（路透）
卡洛爾接受大聯盟官網專訪，特別提到台灣。（路透）

世界大賽26日開打，遊騎兵與響尾蛇隊爭奪冠軍，響尾蛇陣中的台裔球星卡洛爾（Corbin Carroll），讓「台灣」躍上大聯盟官網，專文提及他的出身背景及過去征戰過大聯盟季後賽的台灣選手。

大聯盟官網提到，「卡洛爾據信將是史上第一位站上世界大賽具有台灣血統的選手。」今天被問到此事，卡洛爾也直呼榮幸。

「哇！那很酷！」卡洛爾臉上溢滿笑容，他表示並不清楚這項紀錄，「我的爺爺、奶奶曾住在台灣，我媽也在台灣出生，因為我的血統，能為台灣棒球帶來榮譽與關注，我也對此感到驕傲」。

文中也介紹參與過季後賽的台灣選手，包括王建民、陳偉殷，但闖至世界大賽，卡洛爾成為第一人；巧合的是，對手遊騎兵的所在城市德州，就是目前他的外公、外婆居住的地方。

卡洛爾本季表現被看好衝擊國聯新人王，也是帶領響尾蛇可以走到這一步的關鍵人物之一，響尾蛇總管哈森（Mike Hazen）就說：「我們擁有很多好選手，但他是其中的那位超級巨星，如果沒有他，我們不可能走到這裡」。

擁有世界大賽冠軍戒指的台灣選手，目前有兩人，王建民握有2009年洋基隊冠軍戒指，但那年他因肩膀傷勢提前在7月結束賽季，並未參與到季後賽。林子偉則有2018年紅襪隊的冠軍戒，當時僅隨隊，並未進入季後賽出賽名單。

世界大賽 季後賽 王建民

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