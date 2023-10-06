MLB／太空人牛棚大將免被禁賽 與J-Rod友誼玩完

太空人隊投手內瑞斯僅遭大聯盟罰錢，但不禁賽。圖為他9月30日出賽照。(Getty Images)

太空人 隊投手內瑞斯（Hector Neris）在球季尾聲與水手隊球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）爆發衝突，引發板凳清空，大聯盟最終僅罰錢不禁賽，對準備展開美國聯盟分區系列賽的太空人隊來說是好消息。

太空人隊總管布朗（Dana Brown）今天透露，內瑞斯不會因為球季末的衝突而被禁賽，而「The Athletic」也向大聯盟確認，內瑞斯的衝突案調查已經結案。

布朗說：「我想最終來說，聯盟的懲處是罰金或其他東西，但我不認為他會被禁賽，內瑞斯也知道自己有點情緒化，事情發生了，這就是運動，充滿了對抗，我想最終結果就是罰錢。」

太空人隊投手內瑞斯(後方橘色球衣50號)9月27日在比賽中與對手水手隊球星「J-Rod」羅德里奎茲(前方右邊藍色球衣44號)發生衝突。(Getty Images)

內瑞斯是太空人隊牛棚大將之一，今年球季投了68.1局，防禦率是全隊最佳的1.71，被上壘率1.054，另有77次三振。

內瑞斯與J-Rod的衝突發生在9月27日，當時6局下太空人隊4：3領先，內瑞斯該局連投2K後出現保送，接著面對J-Rod成功三振，他興奮朝著J-Rod念念有詞，J-Rod也不爽轉頭回應，好在隊友趕緊將內瑞斯推開，裁判也擋在J-Rod前面，雖然兩隊板凳清空，但沒有發生太大衝突。

雙方吵架內容並未公開，有水手隊球員指出，內瑞斯罵的是歧視 同性戀的西班牙詞彙，內瑞斯鄭重發表聲明否認：「絕無此事，所有的臆測都是錯的，我的媽媽教育 我要懂得尊重其他人的自我認同，我也信奉此點。」

只不過衝突前內瑞斯與J-Rod在同一家經紀公司，原本還有不錯交情，如今J-Rod認為友誼已經結束：「他曾是我十分尊重的人，我認為自己值得更多一點的尊重。」