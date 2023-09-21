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MLB／爆打海盜終止5連敗 小熊外卡不掉隊

體育新聞組／綜合報導
史旺森敲出本季第21轟。（Getty Images）
史旺森敲出本季第21轟。（Getty Images）

國聯外卡競爭持續激鬥，原本看似要坐穩外卡一席的小熊在近期遭遇一波5連敗，季後賽資格頓時變得岌岌可危，19日面對國聯中區倒數第二的海盜把握機會重整旗鼓，全場包括4發全壘打在內海灌14分，最終以14：1大勝海盜，持續鎖定外卡席次。

國聯外卡有多激烈？根據知名進階數據網站Fangraphs指出，小熊9月6號橫掃巨人後，晉級季後賽的機率高達92.4%；但在周末兵敗響尾蛇後，不到兩個禮拜的時間，小熊的季後賽機率大跌到49.7%，他們亟需一場勝利重整步伐。

5連敗期間沒一場輸超過4分的小熊火力全開，包含鈴木誠也、貝林傑（Cody Bellinger）、史旺森（Dansby Swanson）等人都開轟，甚至新秀卡納里歐（Alexander Canario）生涯首轟就是發滿貫砲，這是他生涯第2場出賽，順便解鎖生涯首安、首打點，把海盜投手群打得眼冒金星。

打回勝利打點的史旺森談到季末的疲累感：「現在任何一支球隊的任何人都不是最好的狀態，但這就是成長的時刻，當你面對背水一戰、事情具有挑戰性的時候，是時候該挺身而出了，這就是整個休賽季訓練的目的。」

這場勝利讓小熊持續坐在外卡第3的位置，目前外卡競爭者包括小熊、響尾蛇、馬林魚、紅人等隊都咬得相當接近，四隊勝差最多不超過1.5場，可說是人人有信心，各個沒把握。

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