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提前關機 投打數據不輸人 大谷翔平仍有望奪下美聯MVP

記者藍宗標、蘇志畬／綜合報導
天使隊球星大谷翔平提前結束球季，現身場邊觀賽。（美聯社）
天使隊球星大谷翔平提前結束球季，現身場邊觀賽。（美聯社）

天使隊日籍球星大谷翔平的置物櫃清空，球團宣布他進入10天傷兵名單，且本季確定提前報銷，外界議論紛紛，不過大谷翔平16日仍現身天使主場，現場球迷瘋狂拍照引發騷動，與隊友嬉鬧的畫面則球迷安心。

大谷翔平雖然提前「關機」，不過累積數據仍是美聯MVP大熱門，更有望成為大聯盟史上首位日籍全壘打王。

大谷今年賽季在攻擊端留下3成04打擊率、44轟、95分打點、20次盜壘成績，全壘打是美聯第一，第二名的白襪隊羅伯特35轟仍有差距，要追上難度很高；另外大谷生涯累積171轟，明年再挑戰松井秀喜的175轟。

投手丘上大谷則是10勝5敗、防禦率3.14、167次三振，投打合計勝場貢獻值（WAR）高達10，是大聯盟第一。

天使15日在主場對老虎隊賽後，因大谷的置物櫃狀態引起討論，16日在主場對上老虎，賽前天使也宣布大谷因右腹斜肌經仍有發炎，加上要專心處理手肘尺側副韌帶撕裂，今年不會再出賽。

本以為再也看不到大谷翔平的身影，但16日比賽打到2局上時，大谷翔平出現在自家板凳區，與隊友們打招呼，也引發現場球迷紛紛擠在板凳區附近，希望留下大谷翔平在主場的影像，球場工作人員也趕緊維持秩序。

而電視轉播看來，大谷翔平坐在莫尼亞克（Mickey Moniak）、山多瓦（Patrick Sandoval）中間，與兩人不時打打鬧鬧，露出大大笑容，讓不少球迷說：「安心了。」就連閃躲蚊蟲的驚慌神奇都被球迷說：「好可愛。」

天使總管梅納西（Perry Minasian）就表示，大谷清空置物櫃是為了準備接下來接受治療，與球團間無嫌隙，這兩天都還會到球場，本季主場最終戰也確定會出席，「他愛這個地方，我們也愛他。」

大谷翔平 天使

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