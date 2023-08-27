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MLB／大谷帶傷敲二壘打 教頭撇清：負傷沒預兆

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平在第3局敲出一支二壘打。（美聯社）
大谷翔平在第3局敲出一支二壘打。（美聯社）

大谷翔平負傷出賽，在打擊區上依然威脅性十足，大都會隊日籍投手千賀滉大先發6.2局僅被敲4安打、失2分，送出10次三振，但面對大谷的3打席都未能解決，被敲1支二壘打、2次保送，天使終場以3：1贏球，千賀好投吞敗。

兩軍25日展開3連戰，千賀為大都會打頭陣，大谷則是繼續以打者身分出賽，擔任先發第2棒、指定打擊，2打數敲出1安打，另有3次保送（含1次故意四壞），全場4度上壘。

這場日本選手的投打對決，大谷首打席是連續4顆壞球的保送，第2打席在第3局、一壘有人時上場，大谷將千賀的86.5哩卡特球掃出一支二壘打，攻占二、三壘有人，天使後續靠朱力（Brandon Drury）高飛犧牲打、穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）安打各跑回1分。

千賀第5局再度保送大谷，此役兩人對戰的3打席合計13球，其中11球並未進入好球帶。

對於大谷受傷不少球迷怪罪球團「太操」，天使隊總教練尼文（Phil Nevin）說：「我們不斷回想，但事前毫無預兆。」

根據「橘郡紀事報」報導，尼文針對大谷翔平的傷勢表示，「我想球團所有人都很疑惑，有沒有可能做什麼改變避免事情發生，我們絞盡腦汁、不斷自責，但結論是沒有，沒辦法改變，傷勢就是發生了，這很討厭。」

尼文表示，我們有跟翔平、水原一平（翻譯）、訓練員聊過，都沒說過有疼痛的地方，「大家要怎麼推理是他們的事，但事實上就是沒有，他只有感覺到疲勞、一點點累了。」

尼文表示，大谷翔平在跳過一次先發後，整周的感覺都很好，牛棚投起來也不錯，「只不過在那個第2局，出現了狀況。」

大谷翔平在第3局敲出一支二壘打。（路透）
大谷翔平在第3局敲出一支二壘打。（路透）

大谷翔平 天使 大都會

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