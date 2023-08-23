MLB／要不到大谷、楚奧特簽名 前天使投手出奇招

效力過天使的退役名投哈倫。（歐新社）

曾跟楚奧特（Mike Trout）當過隊友，哈倫（Dan Haren）打著如意算盤，將兩件球衣寄到天使 隊，希望獲得大谷翔平 與楚奧特的簽名加持，不料2個月過去音訊全無，只好透過推特 再次呼籲，還不忘標註楚奧特跟威佛（Jered Weaver）。

哈倫並非等閒之輩，在大聯盟投了13個球季、3度入選明星賽，其中2010到2012年效力天使隊，最後2年與楚奧特重疊，但在2015年退休後，加入響尾蛇隊新創立的投球策略部門至今。

哈倫也是大谷翔平與楚奧特的粉絲，特別寄上自己購買的球衣，並附上一封文詞並茂的手寫信件，希望獲得兩人的簽名球衣，在寫給大谷的信中，哈倫自我介紹後說：「能為我在球衣上簽名嗎？作為我的個人收藏使用。」

怕大谷不認識，哈倫還解釋自己曾在2010到2012年效力天使，當時楚奧特還是菜鳥，而大谷在今年5月16日曾以先發投手之姿單場敲出4安打，哈倫也說：「前一位就是我。」2010年哈倫還效力響尾蛇時曾辦到此事。

只不過這封信寄出後，2個月來沒有回音，哈倫都疑惑「是不是被他們討厭了？」也讓哈倫今天在個人推特@ithrow88上披露此事，希望能引起關注，如願以償。