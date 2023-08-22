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MLB／洋基8連敗 進季後賽機率剩千分之5

體育新聞組／綜合報導
洋基重砲賈吉（左）在系列賽最後一戰僅獲得1保送，並吞下3張老K。（Getty Images）
洋基重砲賈吉（左）在系列賽最後一戰僅獲得1保送，並吞下3張老K。（Getty Images）

大聯盟本季賽事只剩最後6周，季後賽常客洋基隊面臨重大危機，20日在紐約主場又以5：6輸給世仇紅襪隊，不但3連戰遭清盤，還吞下隊史近28年最長8連敗，分區墊底地位愈坐愈穩，洋基總教練布恩（Aaron Boone）坦言：「他們把我們打得落花流水。」

最近這波大低潮後，洋基戰績掉到60勝64敗，落後紅襪達6場勝差，競爭美聯外卡相當不利。從本季戰況看來，洋基恐怕中斷連續6年打進季後賽紀錄，ESPN推測晉級機率低到千分之5。

紅襪老將透納（Justin Turner）20日4打數2安打，包括7局上3分砲，全場包辦4分打點，成為贏球大功臣；紅襪本季對戰洋基9場搶下8勝，戰績66勝58敗在分區仍居第4，全力爭取外卡。

此外，衛冕冠軍太空人與水手隊系列賽第三戰，水手先發投手漢考克（Emerson Hancock）因傷提前退場亂了投手調度，但最終仍在驚滔駭浪中以7：6獲勝，三連戰順利橫掃太空人。

在「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）帶領下，水手靠著蠶食鯨吞取得6：0領先，但三局下漢考克因右肩拉傷退場，迫使水手要提前動用牛棚，在該半局被太空人海灌5分，頓時讓比賽充滿懸念。不過後續水手發揮鐵牛棚本色，接下來6局僅失1分，成功守住領先至最後

太空人憑著冠軍經驗可能在季後賽無所畏懼，但今年絕對不會想要遇到水手。本季對戰取得2勝8敗，賽後和外卡第二的太空人只剩下半場勝差，加上遊騎兵近期在主場苦吞4連敗，和分區龍頭的三場勝差也在射程範圍內，美聯西區冠軍獎落誰家恐怕要到賽季最後才能揭曉。

洋基隊陷入嚴重低潮，20日在紐約主場又以5：6輸給紅襪隊，吞下近28年最長8連敗...
洋基隊陷入嚴重低潮，20日在紐約主場又以5：6輸給紅襪隊，吞下近28年最長8連敗，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）已和球團開會，希望能找出解決之道。（美聯社）

太空人 洋基 季後賽

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