MLB／洋基8連敗 進季後賽機率剩千分之5

洋基重砲賈吉（左）在系列賽最後一戰僅獲得1保送，並吞下3張老K。（Getty Images）

大聯盟本季賽事只剩最後6周，季後賽 常客洋基 隊面臨重大危機，20日在紐約主場又以5：6輸給世仇紅襪隊，不但3連戰遭清盤，還吞下隊史近28年最長8連敗，分區墊底地位愈坐愈穩，洋基總教練布恩（Aaron Boone）坦言：「他們把我們打得落花流水。」

最近這波大低潮後，洋基戰績掉到60勝64敗，落後紅襪達6場勝差，競爭美聯外卡相當不利。從本季戰況看來，洋基恐怕中斷連續6年打進季後賽紀錄，ESPN推測晉級機率低到千分之5。

紅襪老將透納（Justin Turner）20日4打數2安打，包括7局上3分砲，全場包辦4分打點，成為贏球大功臣；紅襪本季對戰洋基9場搶下8勝，戰績66勝58敗在分區仍居第4，全力爭取外卡。

此外，衛冕冠軍太空人 與水手隊系列賽第三戰，水手先發投手漢考克（Emerson Hancock）因傷提前退場亂了投手調度，但最終仍在驚滔駭浪中以7：6獲勝，三連戰順利橫掃太空人。

在「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）帶領下，水手靠著蠶食鯨吞取得6：0領先，但三局下漢考克因右肩拉傷退場，迫使水手要提前動用牛棚，在該半局被太空人海灌5分，頓時讓比賽充滿懸念。不過後續水手發揮鐵牛棚本色，接下來6局僅失1分，成功守住領先至最後