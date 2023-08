天使 隊大谷翔平沒讓全壘打王寶座失去太久,今天面對光芒隊在第2局炸裂滿貫砲,本季第43轟出爐,追平勇士 隊歐森(Matt Olson)。

天使今天升上今年選秀首輪第11順位選進的薛耶爾(Nolan Schanuel),擔任開路先鋒,大谷則是先發第2棒、指定打擊,展開與光芒的3連戰。

面對光芒先發投手拉米瑞茲(Erasmo Ramírez),大谷首打席就是安打,再靠穆斯塔卡斯(Mike Moustakas)的二壘打跑回分數。

大谷第2打席在2局下滿壘時站上打擊區,面對89.9哩卡特球,一棒打向右外野出牆,這發飛行距離389呎的全壘打,是大谷生涯第二發滿貫砲,幫助天使取得5:1領先。

