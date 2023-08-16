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MLB／僑胞發起「台灣日」劉雲平穿台灣T恤驚喜現身道奇球場

中央社／洛杉磯16日專電
多個僑胞團體號召500人，身穿台灣T恤，15日在洛杉磯道奇球場觀看美國職棒比賽，聯邦眾議員劉雲平（前排左4）出席。（中央社）
多個僑胞團體號召500人，身穿台灣T恤，15日在洛杉磯道奇球場觀看美國職棒比賽，聯邦眾議員劉雲平（前排左4）出席。（中央社）

多個台僑團體號召500多人，身穿台灣T恤，15日在洛杉磯道奇球場觀看職棒比賽。聯邦眾議員劉雲平到場支持。

台灣出生、美國長大的聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）當晚在160萬追隨者的推特（Twitter，現已改名為X）帳號上，分享出席「台灣日」活動的照片。與他鄰座看球的是駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長紀欽耀。

這場僑民發起的「台灣日」活動有多個社團參與，前職棒兄弟象球員、棒球教練戴于程是發起人，主要贊助的有Hello Taiwan、綠楓法律集團、義美食品集團、翰林茶館、僑務委員張珮鑾等。

參加「台灣日」的僑胞位置在外野觀眾席，身穿藍色T恤，印有中英文台灣字樣，觀看這場由地主道奇出戰密爾瓦基釀酒人的比賽，道奇隊終場6比2獲勝。

海外挺台團體Hello Taiwan美西主委張珮鑾表示，聯邦眾議員劉雲平的出席是一大驚喜。劉雲平帶著2個兒子，穿上台灣T恤現身，僑民與球迷看到國會議員同在看台上，紛紛要求合照。

張珮鑾說，Hello Taiwan籌辦這場活動目的，希望透過棒球比賽深化台美交流、宣傳台灣；這次邀請到台裔國會議員劉雲平到場，跟台灣僑胞一起看比賽，也代表美國支持台灣的力量已經深入到國會當中。

劉雲平 眾議員 道奇

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