我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美西飛中航班 10月起擴增 票價將波動

中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

MLB／投打6冠王？大谷翔平挑戰史詩「鬼神數據」

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平挑戰「投打6冠王」史詩紀錄。（歐新社）
大谷翔平挑戰「投打6冠王」史詩紀錄。（歐新社）

天使二刀流球星大谷翔平9日先發碰上巨人，靠著隊友力挺拿下第10勝，成為大聯盟史上首位達成單季「10勝＋40轟」的球員，再度擦亮「二刀流」招牌；美國棒球網紅「投球忍者（Pitching Ninja）」弗萊曼（Rob Friedman）就列出大谷翔平在6項投打數據均榜上有名，讓網友「超扯」，更期待大谷有機會拿下6冠王的殊榮。

弗萊曼先是在X平台分享大谷投打數據的排名。在投球方面，大谷的勝場排名美聯勝投排第6，防禦率3.17位居第4、奪三振165次則排第3；打擊方面40轟在美聯居冠、83分打點第3、打擊率0.306同樣也是第3，6項數據都在排行榜上前6名。

從數據上，能看到本季的大谷翔平無論在投球、打擊表現都非常亮眼，鬼神數據也被美國數據公司《Codify baseball》轉發，直言「太荒謬了！」網友紛紛直呼，「不可能!」、「大谷翔平是我們不關心外星人的原因」、「毫無疑問他是我見過最強的棒球員」、「這傢伙真的是歷史最偉大棒球員了吧」、「這簡直太荒謬」

日本野球媒體《Full-Count》同樣報導大谷六冠王的可能性，認為大谷目前打擊的數據都名列前三，比起投球，打擊更有爭取三冠王的資格。

《Full-Count》同時也提到大谷打擊的兩大亮點，安打數上以130支位居美聯第3，整體攻擊指數（OPS）1.076甚至是美聯第一。大谷在剩下的兩個月只要持續保持投打表現，也許真的有機會拿下六冠王也說不定。

不過勇士隊重砲歐森（Matt Olson）10日轟出本季第40發全壘打，和天使隊大谷翔平並列大聯盟全壘打王，打點則推進到101分，只花113場就有40轟與100打點也寫下難得紀錄。

大谷翔平 天使 勇士

上一則

NBA／波爾辛吉斯腳傷 退出世界盃？國家隊否認

下一則

女足世界盃／日本淘汰1：2惜敗瑞典 所有前封后國家全部出局

延伸閱讀

MLB／大谷40轟10勝 大聯盟史上唯一

MLB／大谷40轟10勝 大聯盟史上唯一
MLB／大谷翔平累了？ 教頭：油箱快見底

MLB／大谷翔平累了？ 教頭：油箱快見底
MLB／楚奧特秀「被大谷三振」紀念卡 表情控管遭調侃

MLB／楚奧特秀「被大谷三振」紀念卡 表情控管遭調侃
MLB／天使進季後賽機率？大谷翔平：我知道不高但是…

MLB／天使進季後賽機率？大谷翔平：我知道不高但是…

熱門新聞

中國女足不敵英格蘭隊，結束本次世界杯征程。（中新社）

綠茵瞭望／中國女足慘敗 不只輸在技術

2023-08-04 02:22
圖為日前日本隊慶祝贏了挪威。（歐新社）

女足世界盃／冠軍應該是日本的了？8強唯一奪冠過球隊

2023-08-09 08:25
美國隊隊長梅根‧拉皮諾(Megan Rapinoe)在PK賽踢失球後面露懊惱。(Getty Images)

女足世界盃／美國PK大戰5比4敗給瑞典 淘汰出局

2023-08-06 09:30
拉米瑞茲（中）、安德森（右）在場上起衝突。（擷自YouTube@ESPN）

棒球變拳擊 守護者教頭評右勾拳「不有趣但好想笑」

2023-08-06 14:08
日本與瑞典11日進行8強戰，瑞典2：1勝出。（美聯社）

女足世界盃／8強淘汰賽程表 瑞典2：1日本 4強對上西班牙

2023-08-11 05:30
霍華德。(本報資料照片)

NBA／魔獸發文 不後悔毀掉詹皇和Kobe09年對決機會

2023-08-04 23:59

超人氣

更多 >
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害
港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子