MLB／投打6冠王？大谷翔平挑戰史詩「鬼神數據」

大谷翔平挑戰「投打6冠王」史詩紀錄。（歐新社）

天使 二刀流球星大谷翔平 9日先發碰上巨人，靠著隊友力挺拿下第10勝，成為大聯盟史上首位達成單季「10勝＋40轟」的球員，再度擦亮「二刀流」招牌；美國棒球網紅「投球忍者（Pitching Ninja）」弗萊曼（Rob Friedman）就列出大谷翔平在6項投打數據均榜上有名，讓網友「超扯」，更期待大谷有機會拿下6冠王的殊榮。

弗萊曼先是在X平台分享大谷投打數據的排名。在投球方面，大谷的勝場排名美聯勝投排第6，防禦率3.17位居第4、奪三振165次則排第3；打擊方面40轟在美聯居冠、83分打點第3、打擊率0.306同樣也是第3，6項數據都在排行榜上前6名。

從數據上，能看到本季的大谷翔平無論在投球、打擊表現都非常亮眼，鬼神數據也被美國數據公司《Codify baseball》轉發，直言「太荒謬了！」網友紛紛直呼，「不可能!」、「大谷翔平是我們不關心外星人的原因」、「毫無疑問他是我見過最強的棒球員」、「這傢伙真的是歷史最偉大棒球員了吧」、「這簡直太荒謬」

日本野球媒體《Full-Count》同樣報導大谷六冠王的可能性，認為大谷目前打擊的數據都名列前三，比起投球，打擊更有爭取三冠王的資格。

《Full-Count》同時也提到大谷打擊的兩大亮點，安打數上以130支位居美聯第3，整體攻擊指數（OPS）1.076甚至是美聯第一。大谷在剩下的兩個月只要持續保持投打表現，也許真的有機會拿下六冠王也說不定。

不過勇士 隊重砲歐森（Matt Olson）10日轟出本季第40發全壘打，和天使隊大谷翔平並列大聯盟全壘打王，打點則推進到101分，只花113場就有40轟與100打點也寫下難得紀錄。