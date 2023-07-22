我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

MLB／不該排除洋基進季後賽 一切都等賈吉歸隊後再說

體育新聞組／ 綜合報導
隊長賈吉受傷以後，洋基的戰績持續往下探底，不過MLB官網撰文點出，不該排除洋基的一大原因。(Getty Images)
隊長賈吉受傷以後，洋基的戰績持續往下探底，不過MLB官網撰文點出，不該排除洋基的一大原因。(Getty Images)

洋基隊長賈吉（Aaron Judge）受傷以後，球隊戰績持續往下探底，從美聯東區排行第二變成墊底，近6場比賽更是只贏過1場，也讓外界認為洋基今年注定沒有季後賽，不過MLB官網撰文點出，不該排除洋基的一大原因，一切都要等賈吉歸隊後再說。

洋基投打問題頻頻，打線少了賈吉後，陣中主砲史丹頓（Giancarlo Stanton）、瑞佐（Anthony Rizzo）等兩主砲又陷入低潮；投手方面，主力先發柯提斯（Nestor Cortes）等球員因傷高掛免戰牌，僅剩跟柯爾（Gerrit Cole）苦苦支撐，洛登（Carlos Rodon）回歸後則持續爆炸，前日作客天使隊系列賽遭橫掃後，洋基總教練布恩（Aaron Boone）更是直言球隊現在真的爛透了。

不過官網作家盧皮卡（Mike Lupica）認為洋基還沒有完全失敗，必須等到賈吉回來的時候才能定奪。因為當他在場上時，洋基就是一隻截然不同的球隊，因此必須等到他回來後再作定論。也許外界就能看到季初緊咬光芒的那支球隊。

盧皮卡提到，賈吉近期就有望回到球隊，史丹頓打擊狀況也慢慢恢復生氣，加上因傷休戰的柯提斯完全恢復健康後歸隊，或許當一切都發生時，瑞佐跟勒梅休（DJ LeMahieu）棒子就能復活，這樣子看來洋基仍有競爭力。

此外洋基現況是必須爭搶三張外卡的機會，他們仍有機會複製去年費城人的驚奇之旅，雖然他們還沒證明自己和「友愛之邦」有相同的競爭力，不過兩隊都有一位偉大的領導者帶領他們，費城人擁有哈波（Bryce Harper），而洋基有賈吉。

雖然洋基現在有很多問題，但盧卡皮最後指出，我們不知道當賈奇回來後，他究竟能帶給洋基多大的改變，不過賽季還有60多場比賽，而距離交易截止日期也還有一段時間，代表洋基仍有機會有新援，自然就不能現在就斷定他們沒辦法打進季後賽。

洋基 費城 季後賽

上一則

洋基被點名最需要大谷…有望進季後賽、缺重砲、提供輪值深度

下一則

NBA／溫班亞瑪想練「天勾」媒體直呼作弊

延伸閱讀

MLB／哪隊最需要大谷翔平？4專家分析 2人說是洋基

MLB／哪隊最需要大谷翔平？4專家分析 2人說是洋基
MLB／大谷翔平挑戰美聯最多轟紀錄 過來人賈吉點出關鍵

MLB／大谷翔平挑戰美聯最多轟紀錄 過來人賈吉點出關鍵
MLB／不能再爛下去…洋基開除打擊教練 28年來首見季中異動

MLB／不能再爛下去…洋基開除打擊教練 28年來首見季中異動
MLB／洋基賈吉腳趾傷不排除季後再動刀 應會帶傷打完本季

MLB／洋基賈吉腳趾傷不排除季後再動刀 應會帶傷打完本季

熱門新聞

台灣好手謝淑薇(左)與捷克搭檔史翠可娃奪下溫布頓女雙冠軍。(Getty Images)

溫網／謝淑薇奪女雙冠軍 大滿貫第6冠到手

2023-07-16 16:51
熱火球星巴勒特在中國太原見球迷。(截取自巴特勒IG)

熱火球星巴特勒中國行 被球迷丟鞋上台砸中頭

2023-07-21 13:35
萬卓索娃溫布頓冠軍晚宴穿搭十分特別。(取材自微博)

溫網／冠軍晚宴禮服配球鞋 萬卓索娃解密時尚穿搭

2023-07-19 08:26
塞爾維亞名將約克維奇無緣再推高紀錄。（Getty Images）

溫網／約克維奇這一敗太傷 7項「神紀錄」無法達成

2023-07-16 22:48

足球／梅西邁阿密國際首秀 傷停補時自由球絕殺對手

2023-07-21 22:45
約克維奇將球拍砸向網柱。（取材自推特）

溫網／小意思…約克維奇摔拍罰7950元 但亞軍進帳153萬美元

2023-07-19 02:20

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲