MLB／不該排除洋基進季後賽 一切都等賈吉歸隊後再說

隊長賈吉受傷以後，洋基的戰績持續往下探底，不過MLB官網撰文點出，不該排除洋基的一大原因。(Getty Images)

洋基 隊長賈吉（Aaron Judge）受傷以後，球隊戰績持續往下探底，從美聯東區排行第二變成墊底，近6場比賽更是只贏過1場，也讓外界認為洋基今年注定沒有季後賽 ，不過MLB官網撰文點出，不該排除洋基的一大原因，一切都要等賈吉歸隊後再說。

洋基投打問題頻頻，打線少了賈吉後，陣中主砲史丹頓（Giancarlo Stanton）、瑞佐（Anthony Rizzo）等兩主砲又陷入低潮；投手方面，主力先發柯提斯（Nestor Cortes）等球員因傷高掛免戰牌，僅剩跟柯爾（Gerrit Cole）苦苦支撐，洛登（Carlos Rodon）回歸後則持續爆炸，前日作客天使隊系列賽遭橫掃後，洋基總教練布恩（Aaron Boone）更是直言球隊現在真的爛透了。

不過官網作家盧皮卡（Mike Lupica）認為洋基還沒有完全失敗，必須等到賈吉回來的時候才能定奪。因為當他在場上時，洋基就是一隻截然不同的球隊，因此必須等到他回來後再作定論。也許外界就能看到季初緊咬光芒的那支球隊。

盧皮卡提到，賈吉近期就有望回到球隊，史丹頓打擊狀況也慢慢恢復生氣，加上因傷休戰的柯提斯完全恢復健康後歸隊，或許當一切都發生時，瑞佐跟勒梅休（DJ LeMahieu）棒子就能復活，這樣子看來洋基仍有競爭力。

此外洋基現況是必須爭搶三張外卡的機會，他們仍有機會複製去年費城 人的驚奇之旅，雖然他們還沒證明自己和「友愛之邦」有相同的競爭力，不過兩隊都有一位偉大的領導者帶領他們，費城人擁有哈波（Bryce Harper），而洋基有賈吉。

雖然洋基現在有很多問題，但盧卡皮最後指出，我們不知道當賈奇回來後，他究竟能帶給洋基多大的改變，不過賽季還有60多場比賽，而距離交易截止日期也還有一段時間，代表洋基仍有機會有新援，自然就不能現在就斷定他們沒辦法打進季後賽。