MLB／張育成復出首轟 418呎陽春砲 本季第4轟

紅襪隊今天與小熊隊之戰全壘打滿天飛,旅美好手張育成也參與其中,9局上轟出一發陽春砲,也終結近期連9打數無安打乾旱,本季第4轟出爐。

張育成今年賽季在4月底因左手鉤狀骨骨折中斷,7月8日回到大聯盟首打席就敲安建功,為球隊打回勝利打點,但接下來6打數沒敲安,今天擔任先發第9棒、游擊手,前兩打席都遭到三振,6局上敲出的強勁平飛球被左外野手接殺。

9局上的最後機會,張育成沒有錯過,面對右投阿薩德(Javier Assad)投出的91.9哩高角度內角伸卡球,大棒一揮將球送到左外野觀眾席,擊球初速101.7哩、飛行距離418呎、擊球仰角33度。

張育成這一轟為紅襪隊打回第8分,也是紅襪隊本場第6轟,狄佛斯(Rafael Devers)單場雙響砲,杜沃(Adam Duvall)、卡薩斯(Triston Casas)、透納(Justin Turner)也各有1轟,除了透納2分砲外,都是陽春砲。

