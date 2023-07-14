MLB／張育成復出首轟 418呎陽春砲 本季第4轟

旅美好手張育成14日擊出傷後復出的首支全壘打。圖為他7日比賽的資料照片。（Getty Images）

紅襪隊今天與小熊隊之戰全壘打滿天飛，旅美好手張育成也參與其中，9局上轟出一發陽春砲，也終結近期連9打數無安打乾旱，本季第4轟出爐。

張育成今年賽季在4月底因左手鉤狀骨骨折中斷，7月8日回到大聯盟首打席就敲安建功，為球隊打回勝利打點，但接下來6打數沒敲安，今天擔任先發第9棒、游擊手，前兩打席都遭到三振，6局上敲出的強勁平飛球被左外野手接殺。

9局上的最後機會，張育成沒有錯過，面對右投阿薩德（Javier Assad）投出的91.9哩高角度內角伸卡球，大棒一揮將球送到左外野觀眾席，擊球初速101.7哩、飛行距離418呎、擊球仰角33度。

張育成這一轟為紅襪隊打回第8分，也是紅襪隊本場第6轟，狄佛斯（Rafael Devers）單場雙響砲，杜沃（Adam Duvall）、卡薩斯（Triston Casas）、透納（Justin Turner）也各有1轟，除了透納2分砲外，都是陽春砲。