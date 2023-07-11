MLB／狄亞茲代打逆轉砲奪MVP 國聯終止明星賽9連敗

國聯終結美聯明星隊的9連勝。(路透)

大聯盟明星對抗賽近年由美聯占據優勢，今天國聯明星隊終於扭轉局面，靠著8局上E‧狄亞茲（Elias Diaz）的一發逆轉2分砲，以3：2拿下勝利，終結美聯明星隊的9連勝。

E‧狄亞茲也成為洛磯隊隊史第一位明星賽MVP，他接受訪問時表示：「有很多情緒，從沒想過我能夠獲選，而且為球隊贏球提供貢獻，拿下MVP。」

從1988年起算，美聯明星隊一共拿下27勝，扣掉1場和局、因疫情 暫停一屆，國聯明星賽這段期間只拿下6勝，加上今天是第7勝，也終結連敗，國聯拿下明星賽第44勝，美聯累積47勝。

美聯明星隊靠著2局下Y‧狄亞茲（Yandy Diaz）的陽春砲先馳得點，不過4局上馬丁尼茲（J.D. Martinez）敲出二壘打後，打擊王兼安打王阿拉斯（Luis Arraez）立刻敲安追平比數。

6局下美聯再靠著兩支安打攻占二三壘，比切特（Bo Bichette）的高飛犧牲打追平，8局上E‧狄亞茲在無人出局、一壘有人時被換上場代打，第一次獲選明星賽的他將包提斯塔（Felix Bautista）的86.9哩叉指球轟上左外野看台，一棒逆轉。

E‧狄亞茲成為大聯盟史上第24位在明星賽生涯首打席就開轟的球員，第23人是今天也開轟的Y‧狄亞茲，而前一次國聯明星隊球員在8局以後敲出超前轟，是1995年柯尼（Jeff Conine）的陽春砲，將比數改寫為3：2也就此贏球。

低比數的勝負，兩隊防守上都有不少美技演出，讓觀眾大飽眼福，1局上賈西 亞（Adolis Garcia）先在右外野克服陽光在牆邊完成接殺，左外野的阿羅薩雷納（Randy Arozarena）也立刻跳接一顆高難度飛球；兩隊捕手也各有一次阻殺演出，這是自2008年以來明星賽再次出現。