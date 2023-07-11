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MLB／福將？張育成復出3戰 紅襪都贏了

體育新聞組／綜合報導
張育成3打數沒有安打，但選到一次四壞保送。（美聯社）
張育成3打數沒有安打，但選到一次四壞保送。（美聯社）

台將張育成9日先發出賽，4打席僅靠1保送上壘，紅襪則靠吉田正尚8局下掃出超前陽春砲，終場以4：3擊敗運動家隊，帶著5連勝進入明星周休兵期。張育成回歸，3場比賽登場，紅襪都拿下勝利。

張育成擔任第9棒、游擊手，3打數沒有安打，先是第2局敲出游擊方向滾地球出局，第5局打向右邊方向的飛球，3名守備球員追逐，最終由二壘手接殺，第6局選到保送上壘，第8局則是右外野飛球遭到接殺。

運動家此役一度取得3：1領先，杜沃（Adam Duvall）6局下先敲陽春砲，阿洛尤（Christian Arroyo）則在三壘有人時敲出追平三壘打，戰成3：3，8局下再由吉田正尚面對左投瓦迪查克（Ken Waldichuk）敲出致勝陽春砲。

紅襪在這波5連勝入手後，目前戰績48勝43敗、勝率5成27，在強悍的美聯東區還是敬陪末座，從5月30日起就一直居分區墊底位置。

總教練柯拉表示，能以5連勝結束明星周前的賽事，這是一段很棒的周末，希望子弟兵接下來好好享受假期，「我不會說希望打鐵趁熱、明天繼續比賽之類的話，因為那並不是事實，我們最近是打得很棒，但還是需要重整一下。」吉田正尚的3歲女兒最近就剛來到美國，他打算帶著家人好好遊覽波士頓

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