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MLB／小葛雷諾25轟 與老爸稱霸全壘打大賽 史上首見

記者陳宛晶／即時報導
藍鳥隊重砲小葛雷諾拿下全壘打大賽冠軍。(路透)
藍鳥隊重砲小葛雷諾拿下全壘打大賽冠軍。(路透)

16年前父親完成的成就，藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今天也辦到了，以締造改制後決賽單輪紀錄的25轟打下冠軍，成為大聯盟史上第一對拿下全壘打大賽冠軍的父子檔。

明星周今年在水手主場T-Mobile球場舉辦，今天由全壘打大賽率先登場，共進行3輪交手，小葛雷諾前兩輪淘汰貝茲（Mookie Betts）、 羅德里奎茲（Julio Rodriguez），決賽面對人來瘋的光芒隊阿羅薩雷納（Randy Arozarena），先攻的小葛雷諾敲出25轟，阿羅薩雷納在正規時間內敲出21轟，加時的30秒趕不上落後差距，最終以23轟作收。

小葛雷諾為名將之後，他的名人堂父親葛雷諾（Vladimir Guerrero）為2007年全壘打大賽冠軍，小葛雷諾在2019年參賽時，留下3輪狂炸91轟卻未能奪冠的遺憾，接下來皆推辭參賽，直到今年才再度點頭，終於一舉奪冠，父親也在第一時間也發文道賀。

首輪4組廝殺，分別由阿羅薩雷納24轟擊敗賈西亞（Adolis Garcia）17轟、羅伯特（Luis Robert Jr.）28轟擊敗拉契曼（Adley Rutschman）27轟、小葛雷諾26轟擊敗貝茲11轟，去年亞軍、本屆地主代表「J-Rod」羅德里奎茲狂炸破單輪紀錄的41轟，淘汰阿隆索（Pete Alons）的21轟。

J-Rod在首輪極盡風光，但自己也在第二輪顯得氣力放盡，「只」敲出20轟，被小葛雷諾的21轟淘汰出局；阿羅薩雷納則以35轟淘汰羅伯特的22轟，晉級冠軍賽。

賈西 T-Mobile

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