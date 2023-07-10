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MLB全壘打大賽／「J-Rod」41轟 金鶯拉契曼21轟、右打6轟

記者陳宛晶／即時報導
明星周全壘打大賽，「J-Rod」羅德里奎茲破紀錄41轟。(歐新社)
明星周全壘打大賽，「J-Rod」羅德里奎茲破紀錄41轟。(歐新社)

明星周全壘打大賽今天登場，首輪除了水手隊地主球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）破紀錄的41轟外，金鶯隊拉契曼（Adley Rutschman）左打打完換右打，堪稱最大亮點。

今年明星賽在水手主場T-Mobile球場舉辦，作為地主代表出戰的J-Rod，第一輪就狂炸41轟下馬威，淘汰阿隆索（Pete Alons）的21轟，將他挑戰第3冠的美夢直接炸碎在首輪。

首輪另外3組對戰，分別由阿羅薩雷納（Randy Arozarena）24轟擊敗賈西亞（Adolis Garcia）17轟、羅伯特（Luis Robert Jr.）28轟擊敗拉契曼27轟、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）26轟擊敗貝茲（Mookie Betts）11轟。

金鶯隊拉契曼左打右打都行。(美聯社)
金鶯隊拉契曼左打右打都行。(美聯社)

最有趣一幕出現在拉契曼身上，他在正規時間內站在左打區敲出21轟，進入獎勵加時的30秒前，拉契曼上前擁抱父親藍迪（Randy Rutschman），隨後只見他往右打區一站，左右開弓的他決定借助另一手的力量，而原本聚集在右外野接球的小孩們，見狀也開始拔腿狂奔到左外野，畫面令現場球迷直呼可愛到融化。

拉契曼在右打區的8次揮擊，敲出7轟，最後1轟因超時未計，最終成績為27轟，雖在首輪8位參賽者中排名第3，但捉對廝殺的賽制上剛好碰到28轟的羅伯特，遭到淘汰。

拉契曼這次選擇由父親餵球，對他來說是再簡單不過的選擇，「一直以來都是他丟給我打，我們有過許多假的全壘打大賽，他一直都是餵球的那個人。」藍迪則透露兒子好勝的天性，「我學到的一課是，每次丟球給他打，他所說的『再一顆』，代表是50到100顆之間。」

賈西 T-Mobile

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