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MLB／張育成養傷74天 歸隊首打席建功 紅襪3連勝

記者蘇志畬／綜合報導
回歸後首打席就敲出2分打點安打，張育成期待打擊手感繼續加溫。（美聯社）
回歸後首打席就敲出2分打點安打，張育成期待打擊手感繼續加溫。（美聯社）

相隔74天、錯過63場比賽，百分百的張育成回來了。7日是張育成傷癒首度回到大聯盟，首打席就敲出2分打點安打，為球隊先馳得點，最後更策動雙殺結束比賽，幫助紅襪隊以7：3擊敗運動家隊拿下3連勝。

賽前受訪時，張育成表示，自己的心情十分興奮，「相隔2個月又回到這個球場，感覺就像是第一次被叫上大聯盟，就是這麼興奮。」張育成在4月25日因揮棒過猛導致左手鉤狀骨骨折，復健賽又遇到傷勢反覆，拖慢了歸隊腳步。

7日張育成擔任先發第9棒、游擊手，2局下首打席在1出局、滿壘時敲出中間穿越安打，2分打點助紅襪取得2：0領先，更開啟單局5分攻勢，就此領先到底。

敲回球隊勝利打點的張育成，後面3個打席都被伸卡球、滑球引誘到，吞下三振，他也坦言回歸第一場，打擊心態上多少有些急躁，最後一次三振也悶到摔球棒。

守備面張育成穩定表現，2次守備機會沒失誤，包含9局上1出局後的雙殺，張育成表示：「很開心球隊在游擊防區需要我，我也會表現出100%的張育成。」

總教練柯拉稱讚，張育成是名好選手，4月的時候防守就很穩定，受傷前最後一個系列賽也找到打擊節奏，「就像他在經典賽的感覺。」紅襪最近7戰6勝，要衝擊季後賽，游擊防區穩定性是關鍵，今年張育成先發游擊時，紅襪是8勝4敗。

回歸後首打席就敲出2分打點安打，張育成期待打擊手感繼續加溫。Getty Imag...
回歸後首打席就敲出2分打點安打，張育成期待打擊手感繼續加溫。Getty Images

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