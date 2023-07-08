MLB／洋基塞佛里諾連2場投爆 掩不住失意「我不是這麼糟的投手」

洋基隊塞佛里諾被噓下場。（Getty Images）

洋基 隊6日遭遇慘烈一戰，先發投手塞佛里諾（Luis Severino）先發2.2局狂失7分，終場以1：14遭到金鶯隊暴打，塞佛里諾連兩場大失血，掩不住失意，「我從來都不是這麼糟的投手…」。

塞佛里諾前一場剛繳出4局失9分（責失7分）的成績單，此役不但沒幫自己洗刷顏面，還被打得更慘。

金鶯開路先鋒韓德森（Gunnar Henderson）單場4安打、2轟、5分打點，首局首打席就從塞佛里諾手中敲出陽春砲，戰局在第3局崩盤，塞佛里諾單局被敲6安打，退場時場邊球迷噓聲四起，而他留下的一、三壘跑者也都兌現成為分數。

「我知道我是怎樣的投手，現在真的不像我自己。」塞佛里諾表示，「在我的生涯中，我從來都不是這麼糟糕的投手。」

塞佛里諾表示，他感覺自己的身體完全健康，總教練布恩（Aaron Boone）也說並未看到任何受傷警訊，但呈現出來的內容確實不理想。

洋基投手教練布雷克（Matt Blake）指出，塞佛里諾的問題在於球路的執行及投球機制上，「對塞佛里諾的擔心有點過度，他是有實績的優秀大聯盟投手，他很清楚自己的狀況，問題在於他對自己有高標，我們對他也有高標，當任何時候出現落差時，就會像是滾雪球般演變成大問題，我們必須幫他縮小落差，專注在他能控制的事情上。」