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MLB／教士N連星刷爆天使 楚奧特傷退「希望只是拉傷」

記者陳宛晶／即時報導
天使今日被教士打爆，但「神鱒」楚奧特（Mike Trout）揮棒之後的傷退更令人擔心。（美聯社）
天使今日被教士打爆，但「神鱒」楚奧特（Mike Trout）揮棒之後的傷退更令人擔心。（美聯社）

天使隊今天雪上加霜，比賽以3：10遭教士隊打爆，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）揮棒之後的傷退更令人擔心，他賽後坦言左腕依然感覺非常疼痛，「我希望只是拉傷。」他將先進行X光檢查進一步確認傷情。

楚奧特此役4打數敲出2安打，他在第8局的擦棒打到界外之後甩左手、明顯不適，總教練尼文（Phil Nevin）及防護員上場了解狀況後，他隨即退場休息。楚奧特賽後表示，左腕還是感覺疼痛，他過去沒遇過這樣的傷勢，雖然想盡可能保持樂觀，但確實有擔憂。

大谷翔平擔任第3棒，3打數沒有安打、吞下1K，獲得2次四壞保送，明天將擔任先發投手，生涯首度在投手丘上面對教士。

教士N連星打線碾爆天使，在3連戰旗開得勝，波賈茲（Xander Bogaerts）首局就以三分砲下馬威，第4局波賈茲二壘打、柯朗沃斯（Jake Cronenworth）一壘打串聯再下一城。

天使在6局上出現4安打的串聯，瓦德（Taylor Ward）二壘打、楚奧特一壘打各帶1分打點，大谷未能延續攻勢，面對左投考斯葛洛夫（Tom Cosgrove），先打1顆界外球後連續2球揮空遭到三振，7局上則有倫吉佛（Luis Rengifo）的陽春砲。

然而天使牛棚掉分的速度也不是蓋的，教士在最後3局進補6分，6局下保送索托（Juan Soto）之後，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬恰多（Manny Machdo）、波賈茲全數敲安，塔提斯在第7、8局的打席也都敲安狠刷一波。

塔提斯、波賈茲此役各敲3安打、3分打點，柯朗沃斯也有雙安、3分打點。

天使 大谷翔平

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