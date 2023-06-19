MLB／大谷翔平24轟58分 打擊雙冠王

大谷翔平本季第24轟出爐。 （Getty Images ）

第3局剛面對葛蘭基（Zack Greinke）的曲球揮空三振，大谷翔平 在下一打席就咬中相同球路，揮出逆轉兩分砲，本季第24轟出爐，幫助天使 以5：2擊敗皇家 隊，並以58分打點暫居全大聯盟最多。總教練尼文（Phil Nevin）直言：「感覺他就是在等那顆曲球。」

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大谷此役4打數1安打，面對皇家先發投手葛蘭基，首打席為二壘方向滾地球出局，第3局在球數2好2壞時，面對一顆在7號位進壘的的70.8哩曲球揮空，大谷吞下三振。

第5局首位打者瓦德（Taylor Ward）敲出二壘打，輪到大谷的棒次，滿球數後，一顆69.7哩的曲球投出，大谷掃出中右外野兩分砲，擊球初速117.1哩（約188.4公里），是本季最速一轟，這球飛行距離422呎，大谷這一轟將比分從1：2改寫為3：2。

尼文表示，大谷打過不少很遠的全壘打，但這一球可能是他聽過最響亮的一轟，「感覺他就是在等曲球，完全咬中球心。」天使近14戰11勝，大谷的狀況火燙是主因，尼文說：「這對翔平來說是一波很棒的系列賽，當你的超級球星總是在關鍵時刻挺身而出，這會帶給圍繞著他的所有人更多信心。」

大谷也很滿意這一轟，「在好的時機出現，這點是我最開心的。」他表示，當時二壘有人，自己希望也能上壘，「最後打了一支全壘打，而且那是一次很棒的揮擊。」昨天達到大聯盟生涯第150轟，今天就補上151轟，大谷說：「就像我昨天說的，我希望可以一轟一轟累積下去。」

大谷的兩分砲之後，下一棒的楚奧特（Mike Trout）狙擊第一球，跟進開轟、上演連兩打席全壘打，天使自此帶走比賽氣勢。