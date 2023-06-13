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MLB／大谷翔平被打擊率1成72 全聯盟最低

記者藍宗標／綜合報導
大谷翔平目前被打擊率1成72是大聯盟所有投手最低。（Getty Images）
大谷翔平目前被打擊率1成72是大聯盟所有投手最低。（Getty Images）

天使隊11日在洛杉磯主場以9：4擊敗水手隊，先發投手肯寧（Griffin Canning）投5局失4分奪勝，本季5勝追平大谷翔平，並列隊上最多勝；天使將轉戰客場，對分區龍頭遊騎兵隊展開4連戰，大谷將在最後一戰登板，目前被打擊率1成72仍是大聯盟所有投手最低。

本季賽事開打近兩個半月，大谷以投手身分出賽13場，投出5勝2敗、防禦率3.32，除了被打擊率獨霸大聯盟，奪三振102次也排名第3，在美聯只輸藍鳥隊高斯曼（Kevin Gausman）的117K。

大聯盟目前只有8名投手被打擊率低於2成，金鶯隊威爾斯（Tyler Wells）1成81排名第2，小熊隊史卓曼（Marcus Stroman）1成91則是國聯最低，不難想見大谷的壓制力，確實讓打者傷腦筋。

天使最近6場主場比賽搶下5勝，戰績36勝31敗在美聯西區排名第3，落後分區龍頭遊騎兵6.5場勝差，想要拉近距離，這次4連戰相當重要，大谷除了扛起登板重任，打擊火力對遊騎兵當然也有威脅性。

大谷本季以打者身分出賽65場，開季至今只缺席兩場，打擊率2成87、全壘打18支、打點46分，包括18轟在美聯排名第2，只落後洋基隊賈吉（Aaron Judge）1轟，長打率5成71、73支安打分別排名第3、第4。

大谷重要投打紀錄在天使都是頂尖數據，包括全壘打、打點、安打、長打率、上壘率3成59，更是投手三冠王，堪稱徹底發揮「二刀流」威力。

大谷翔平目前被打擊率1成72是大聯盟所有投手最低。（Getty Images）
大谷翔平目前被打擊率1成72是大聯盟所有投手最低。（Getty Images）

天使 大谷翔平 洋基

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