我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

缺工嚴重 卻因語言、身分障礙 紐約市華人零售業者招工難

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

MLB／達比修有大聯盟生涯第100勝 亞洲投手第3人

記者蘇志畬／即時報導
教士隊投手達比修有在9日達成大聯盟生涯第100勝里程碑。(Getty Images)
教士隊投手達比修有在9日達成大聯盟生涯第100勝里程碑。(Getty Images)

旅美生涯第12年，教士隊投手達比修有在9日達成大聯盟生涯第100勝里程碑，繼野茂英雄的123勝之後，成為日職球員史上第二人，也是亞洲第三人。

教士隊9日以9：6擊敗洛磯隊，達比修有以連續解決6人次開局，先發5.1局投了剛好100球，被敲5支安打，丟掉4分有3分集中在6局下，不過隊友支援夠多分數，讓他收下本季第5勝（4敗），另有6次三振、4次四壞保送，賽後防禦率4.30。

教士隊前2局就攻下6分，包括馬恰多（Manny Machado）1局上的2分砲，以及2局上葛利桑（Trent Grisham）陽春砲加上桑契斯（Gary Sanchez）兩分砲。

達比修有自2012年旅美以來，陸續效力遊騎兵、道奇、小熊到教士隊，其中5個球季拿下過雙位數勝投，到9日累計254場先發，拿下100勝79敗，生涯防禦率3.54。

野茂過去在大聯盟12年待過7隊，生涯累積123勝，而南韓退役老將朴贊浩在大聯盟17年，累積124勝成為亞洲勝投王，達比修有成為亞洲投手百勝俱樂部第三人；台灣投手以王建民的68勝最多，在亞洲投手勝投榜排第7。

道奇 王建民 南韓

上一則

MLB／大谷翔平17轟初速創投手第4快 5局掉3分無緣第6勝

下一則

NBA／主場外線失準難抵抗金塊 熱火3敗低得分陷絕境

延伸閱讀

MLB／克蕭63場7局無失分 追平道奇隊史紀錄

MLB／克蕭63場7局無失分 追平道奇隊史紀錄
梅西狂潮來了 邁阿密國際隊IG粉絲數暴增逾5倍

梅西狂潮來了 邁阿密國際隊IG粉絲數暴增逾5倍
MLB／大谷翔平8局敲致勝二壘打 教頭讚摸透投手想法

MLB／大谷翔平8局敲致勝二壘打 教頭讚摸透投手想法
MLB／達比修翻譯搞笑 作勢趕赫曼出場

MLB／達比修翻譯搞笑 作勢趕赫曼出場

熱門新聞

湖人隊里夫斯。（Getty Images）

NBA／泰勒絲和湖人里夫斯傳緋聞？哥哥轉發貼文回應

2023-06-07 18:28
莫蘭特已爆出多起場外風波。（路透）

NBA／憂莫蘭特墜入深淵 名嘴：街頭球員怕他活不過5年

2023-06-04 01:59
約柯奇（右）超級大三元寫總決賽新紀錄。（美聯社）

NBA總冠軍／約柯奇超級大三元寫紀錄 金塊G3滅火要回領先

2023-06-07 23:28
足球巨星梅西親口證實將與邁阿密國際隊簽約。(路透)

足球／「我決定去邁阿密」 梅西證實轉戰美國

2023-06-07 16:06
勒夫已多場未出賽。(Getty Images)

NBA／總冠軍賽慘遭冷凍 勒夫不在意：會盡力幫助隊友

2023-06-04 08:47
熱火111：108拿下金塊。（Getty Images）

NBA總冠軍賽G2／羅賓森末節砍分助熱火強勢逆轉 金塊主場吞敗

2023-06-04 22:41

超人氣

更多 >
國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應
紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打
南加亞凱迪亞高中畢業率100% 第一名林謙良赴史丹福

南加亞凱迪亞高中畢業率100% 第一名林謙良赴史丹福