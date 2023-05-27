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MLB／大谷傳改「投1休4」翔平被看好奪全壘打王

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平開轟效率比去年好，日媒預測拿下全壘打王。（歐新社）
大谷翔平開轟效率比去年好，日媒預測拿下全壘打王。（歐新社）

當時序進入賽季後半，大谷翔平可能迎接一項新任務，天使隊總管梅納西（Perry Minasian）透露，考慮在8、9月後讓大谷投1休4出賽，「我認為他天使，因為他想贏。」大谷翔平生涯還不曾在休4天情況下登板。

大谷過去在日職為1周1場投手出賽，轉戰大聯盟的第一年維持一樣的節奏，10場先發都是休6天以上的登板；天使持續尋找大谷的最佳使用說明書，去年共計12場休5天、16場休6天以上的登板，本季則是10場裡就有8場休1休5。

梅納西表示，天使考慮在下半季減少6號先發的使用，讓大谷以外的先發投手回歸投1休4的傳統先發出賽節奏；至於大谷，梅納西說：「我抱持開放態度。雖然還不是現在，但當賽季進入8、9月，我認為他也會想（投1休4），因為他想贏。」

梅納西坦言，目前都還在討論階段，「大谷休4天和休5天投球，會有多大的差異？我也不知道，這沒有前例可循，我們可能會先試個一次，如果效果不好，可能就會放棄，也或許根本不會嘗試。」

洛杉磯媒體指出，梅納西想讓大谷以外的先發回到傳統投1休4，或許還有一層考量，大聯盟規定投手上限為13人，而二刀流不在此限，這讓天使採用6人輪值的同時，牛棚仍有8位投手，但若大谷季後轉戰其他球隊就是另外一回事了。

梅納西對此回應，「我是希望他繼續留在這裡，所以我們現在不會去考慮這件事。」

此外，大谷翔平24日敲出本季第12轟，目前在美聯全壘打榜單上並列第5，日媒「Full-count」報導指出，按照目前進度，大谷翔平有望第2度達成單季40轟壯舉，甚至成為首位拿下全壘打王的日本球員。

天使目前進行51場比賽，大谷翔平出賽49場打出12轟。大谷去年敲出34轟，第12轟是在6月9日敲出，大谷2021年創下個人生涯最高的46轟，第12轟是在5月16日出現，「Full-count」估計，按照大谷翔平目前的開轟頻率，今年大約擊出38轟。

大谷翔平 天使 洛杉磯

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