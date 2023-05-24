我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁買房買地 佛州華人控告德桑提斯：違憲、歧視

NBA／泰托姆飆34分 綠衫軍阻止熱火關門

MLB／教頭吃日本口香糖誤嚼這東西 大谷笑翻了

記者陳宛晶／綜合報導
目睹總教練尼文吃紙，大谷翔平笑得超誇張。（視頻截圖）
目睹總教練尼文吃紙，大谷翔平笑得超誇張。（視頻截圖）

連總教練出糗，大谷翔平都敢無情嘲笑。Youtube頻道komogomoTV捕捉大谷在場邊的有趣互動，這段在20日之戰賽事進行中所拍攝的畫面中可以看到，當時尼文拿著一包口香糖到大谷身邊，打開包裝、拿出一小片東西放進嘴裡，卻發現咬不動，大谷看了看他拿的東西後，笑到狂拍台面、笑倒桌上。

來源：YouTube

隨後他的翻譯水原一平走向他們，大谷還好心分享剛剛發生的趣事，讓水原也笑一下，大谷的調皮還不僅止於此，隨後拿起紙張模仿總仔咀嚼的動作。

尼文所吃的商品為日本LOTTE的GEAR口香糖，而日本的口香糖包裝中時常附有一小本便條紙，這是讓消費者用於包起吃過的口香糖再丟棄，但在其他各國並無這項設計，尼文不知道相當正常。

此外，天使隊22日在主場展開與紅襪隊的3連戰，投手山多瓦（Patrick Sandoval）的IG限時動態賽前一連分享多張隊友照片吸睛，其中包括大谷翔平，一身帥氣西裝，但更多聚焦的是他手上的洋蔥圈。

這包洋蔥圈來自美國FUNYUNS品牌，球迷留言：「大谷吃零食的畫面真是罕見」、「一張照片摧毀他營養飲食的形象，還帶動FUNYUNS銷售暴漲」、「找到和大谷的共通點了」。

大谷翔平 日本 天使

上一則

MLB／張育成將打復健賽 復出提前到6月初

下一則

足球／皇馬維尼修斯遭客場球迷歧視 巴西總統聲援

延伸閱讀

MLB／口香糖「附紙」不能吃 大谷翔平目睹教頭誤食笑到不行

MLB／口香糖「附紙」不能吃 大谷翔平目睹教頭誤食笑到不行
MLB／中斷連4戰挨轟 大谷翔平6局失1分飆9K、無關勝敗

MLB／中斷連4戰挨轟 大谷翔平6局失1分飆9K、無關勝敗
MLB／大谷翔平挨2轟後怒敲超前三分砲 本季第9轟

MLB／大谷翔平挨2轟後怒敲超前三分砲 本季第9轟
場邊人語／單局三分 敗投有份

場邊人語／單局三分 敗投有份

熱門新聞

金塊113：111湖人，在西區冠軍賽四勝晉級總冠軍賽。（路透）

NBA／詹姆斯最後一擊「吃鍋」 約柯奇率金塊橫掃湖人首闖總冠軍

2023-05-22 23:22
佛斯特在比賽時遭詹姆斯撞擊。（影片截圖）

NBA／遭詹姆斯撞傷 「最爛裁判」嘴噴血：你一直想這麼做吧

2023-05-21 02:30

NBA／威廉斯挑釁點燃怒火 巴特勒痛擊綠衫軍 熱火奪東冠2連勝

2023-05-19 23:46
詹姆斯再度無緣打進總冠軍賽。（美聯社）

NBA／預言湖人被橫掃成真 名嘴：詹姆斯永遠無法奪第5冠

2023-05-23 08:37
詹姆斯18日在比賽中使出反手大風車扣籃，卻罕見失手。(美聯社)

NBA／詹皇反手扣籃竟「放槍」 八村壘露出尷尬笑容

2023-05-19 08:44
穆雷第四節獨拿23分，引領金塊逆轉秀。（路透）

NBA／穆雷第4節大爆發轟垮湖人 金塊逆轉奪西冠2連勝

2023-05-18 23:31

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險