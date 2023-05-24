MLB／教頭吃日本口香糖誤嚼這東西 大谷笑翻了

目睹總教練尼文吃紙，大谷翔平笑得超誇張。（視頻截圖）

連總教練出糗，大谷翔平 都敢無情嘲笑。Youtube頻道komogomoTV捕捉大谷在場邊的有趣互動，這段在20日之戰賽事進行中所拍攝的畫面中可以看到，當時尼文拿著一包口香糖到大谷身邊，打開包裝、拿出一小片東西放進嘴裡，卻發現咬不動，大谷看了看他拿的東西後，笑到狂拍台面、笑倒桌上。

來源：YouTube

隨後他的翻譯水原一平走向他們，大谷還好心分享剛剛發生的趣事，讓水原也笑一下，大谷的調皮還不僅止於此，隨後拿起紙張模仿總仔咀嚼的動作。

尼文所吃的商品為日本 LOTTE的GEAR口香糖，而日本的口香糖包裝中時常附有一小本便條紙，這是讓消費者用於包起吃過的口香糖再丟棄，但在其他各國並無這項設計，尼文不知道相當正常。

此外，天使 隊22日在主場展開與紅襪隊的3連戰，投手山多瓦（Patrick Sandoval）的IG限時動態賽前一連分享多張隊友照片吸睛，其中包括大谷翔平，一身帥氣西裝，但更多聚焦的是他手上的洋蔥圈。

這包洋蔥圈來自美國FUNYUNS品牌，球迷留言：「大谷吃零食的畫面真是罕見」、「一張照片摧毀他營養飲食的形象，還帶動FUNYUNS銷售暴漲」、「找到和大谷的共通點了」。