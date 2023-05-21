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MLB／中斷連4戰挨轟 大谷翔平6局失1分飆9K、無關勝敗

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平21日先發6局僅失1分，送出9次三振。（美聯社）
大谷翔平21日先發6局僅失1分，送出9次三振。（美聯社）

一掃前次登板挨3轟，大谷翔平今天回歸水準，先發6局僅失1分，送出9次三振，然而退場時天使處於1：1平手，大谷以無關勝敗收場，「打者翔平」則是3打數敲出1安打，另有1次故意四壞保送，天使終場以4：2擊敗雙城隊。

大谷賽前連4戰挨轟，今天不再讓對手演煙火秀，先發6局、共用99球，被敲2安打、失1分，5局上、兩出局時對傑佛斯（Ryan Jeffers）投出觸身球後，連飆4K為投手工作收尾。

大谷的失分出現在第3局，兩出局後對賈羅（Joey Gallo）先是投出連續3顆明顯偏差的壞球，滿球數後第7球又是太過外角的卡特，最終將他請上一壘，柯瑞亞（Carlos Correa）補上二壘打，讓雙城率先攻下分數。

天使則在4局下由瑞佛洛（Hunter Renfroe）、瓦許（Jared Walsh）的一壘打串聯，攻占一、三壘，烏謝拉（Gio Urshela）以高飛犧牲打送回追平分。

大谷在兩隊處於1：1時退場，確定此役無緣挑戰本季第6勝，兩軍平手局面在7局下打破，泰斯（Matt Thaiss）保送上壘後，奈托（Zach Neto）、莫尼亞克（Mickey Moniak）連兩支二壘打，天使攻下2分超前。

8局上基里洛夫（Alex Kirilloff）的陽春砲，雖為雙城追近到1分差，天使下半局再靠泰斯在三壘有人時敲二壘打建功，要回保險分。

天使 柯瑞 大谷翔平

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