我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

MLB／馬林斯完全打擊 金鶯隊史第12次

體育新聞組／綜合報導
金鶯開路先鋒馬林斯火力凶猛，締造隊史第12次完全打擊，幫助球隊以6比3擊敗海盜。（ Getty Images）
金鶯開路先鋒馬林斯火力凶猛，締造隊史第12次完全打擊，幫助球隊以6比3擊敗海盜。（ Getty Images）

美國職棒大聯盟MLB巴爾的摩金鶯12日在主場迎戰匹茲堡海盜，金鶯開路先鋒馬林斯（Cedric Mullins）火力凶猛，締造隊史第12次完全打擊，幫助球隊以6比3擊敗海盜。

中央社報導，馬林斯先於3局下擊出右外野方向一壘安打，5局下再敲右外野方向三壘安打，7局下擊出右外野二壘安打，8局下更是扛出右外野3分砲，成功締造完全打擊紀錄。

除了馬林斯繳出完全打擊，金鶯打者蒙卡索（Ryan Mountcastle）和拉奇曼（Adley Rutschman）也都有敲出兩支安打的好表現，讓金鶯取得3連勝。金鶯例行賽戰績來到25勝13敗，在美國聯盟東區排第2名。

金鶯先發投手布拉迪希（Kyle Bradish）此役主投6局被敲3安失1分，但無關勝敗，後援投手貝克（Bryan Baker）則是1.1局無失分並送出2次三振，拿下個人本季第3場勝投。

海盜投手歐威多（Johan Oviedo）也表現不俗，先發5局被敲4安失1分，送出3次三振、5次保送，但無奈牛棚放火使球隊最終吞敗。海盜例行賽戰績來到21勝18敗，暫居國家聯盟中區第2名。

MLB

上一則

場邊人語／嶄新氣象 全國亮相

下一則

NBA／G6湯絕響？ 恐遭降薪續約 柯爾：三巨頭還沒「玩完」

延伸閱讀

MLB／運動家三壘手神奇接殺後翻牆 謝牛棚幫他「導航」

MLB／運動家三壘手神奇接殺後翻牆 謝牛棚幫他「導航」
MLB／遊騎兵伊瓦迪飆12K 連3戰8局無失分

MLB／遊騎兵伊瓦迪飆12K 連3戰8局無失分
MLB／又找到新紀錄來破？大谷單季已5度妨礙打擊上壘

MLB／又找到新紀錄來破？大谷單季已5度妨礙打擊上壘
MLB／韋蘭德7局好投奪首勝 解鎖「30隊通殺」成就

MLB／韋蘭德7局好投奪首勝 解鎖「30隊通殺」成就

熱門新聞

湖人隊球星詹姆斯(前)12日拿下30分9籃板9助攻，率領球隊淘汰勇士隊。(美聯社)

NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

2023-05-13 01:00
約科奇和伊許比亞爆發衝突。(Getty Images)

NBA／稱太陽老闆先動手才推開 約柯奇：聯盟要保護我們

2023-05-08 08:36
柯瑞攻下勇士最高27分。（美聯社）

NBA／戴維斯傷退、柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

2023-05-11 00:48
格林伯格認為，湖人應保留詹姆斯體力，回到洛杉磯後再幫系列賽關門。（Getty Images）

NBA／稱湖人第5戰毫無勝算 媒體提議：讓詹姆斯在家休息

2023-05-10 08:43
塞爾蒂克和76人將上演雙方第8次搶七大戰。(Getty Images)

NBA／塞爾蒂克搶七大戰專業戶 8次交手76人寫紀錄

2023-05-12 07:18
大谷翔平敲出本季第8轟。（美聯社）

MLB／怎麼打的？大谷翔平本季第8轟 震撼美國球評

2023-05-10 20:59

超人氣

更多 >
白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院

白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院
新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元
看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈
台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」

台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」
台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作

台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作