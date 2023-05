MLB／比誰站得久…2投手幼稚大賽結局遭罰款 紅襪塞爾幫忙出

兩位投手的幼稚大賽,演變成驅逐出場加罰款。6日紅襪隊克勞佛(Kutter Crawford)、費城 人隊史特姆(Matt Strahm)在賽前演奏國歌後,突然一個眼神對到、心領神會,直接在場上比誰站得久,收到裁判警告仍不為所動,最終遭驅逐出場,7日大聯盟追加罰款。

這則趣聞發生在6日紅襪以7:4擊敗費城人賽前,史特姆去年效力紅襪,與克勞佛成為好友,就在國歌演奏完畢,選手回到休息區後,只見兩人繼續留在場上,遭到警告仍不離場,最終裁判因延誤比賽只能將兩人趕出場。

費城人隊投手史特姆。(美聯社)

紅襪教頭柯拉(Alex Cora)7日被問到此事,開玩笑回應:「克勞佛把對手一個選手弄出場,他做到自己的工作了。」克勞佛目前列在傷兵名單,對紅襪可用之兵並無影響,但問題也因他在傷兵名單,大聯盟開出更高額罰單,柯拉說:「有個跟他同校的人,可能會幫忙處理。」他指的是同為佛羅里達灣岸大學(Florida Gulf Coast University)校友的塞爾(Chris Sale)。

史特姆表示,這場趣味競賽並非事先規畫,「國歌唱完後,我看向對面,他對我笑了一下,我就懂了那個笑容的意思,這是完全0計畫。」

他說自己的好勝心在那瞬間被激發,但事後想想確實有點後悔,「回頭看,那可能不是我大聯盟生涯所做過最明智的決定吧!我必須更清楚拿捏他們對於投球計時器的執行有多嚴格。」

Kutter Crawford and Matt Strahm were ejected last night for their standoff before the game, per @bradfo.



Softest thing I’ve ever seen.



Crawford and Strahm are legends for this.



pic.twitter.com/EX0oOWRx9y