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MLB／天使連17戰地獄 大谷可能奉陪到底

體育新聞組 ／綜合報導
天使隊「二刀流」大谷翔平，今天4打數1安打、連續3場敲安。（美聯社）
天使隊「二刀流」大谷翔平，今天4打數1安打、連續3場敲安。（美聯社）

天使隊「二刀流」大谷翔平登板先發後隔天繼續上，29日作客釀酒人隊擔任指定打擊，4打數1安打、連續3場敲安，但天使以1：2惜敗。而天使的連17戰地獄賽程到29日是第15天，大谷都沒缺席，有可能蓋滿連17戰出席印章。

天使與釀酒人這場投手戰，釀酒人先發投手邁利（Wade Miley）6局被敲7支安打，但是只掉1分，而天使先發投手安德森（Tyler Anderson）投6.2局也僅掉1分，關鍵是在8局下，天使牛棚投手路普（Aaron Loup）單局被敲3支安打，天使就此落敗。

大谷翔平前3打席是2次滾地球、1次飛球出局，到8局上才從釀酒人牛棚投手斯特澤萊基（Peter Strzelecki）手中敲出安打，這一次擊球初速來到118.1哩，是個人本季第二快擊球速度，僅次於第4轟的116.7哩。

連3戰敲安的大谷翔平打擊率來到2成77，他28日還在天使主場登板投球，賽後搭了約4小時的飛機來到美國中部的釀酒人主場繼續先發。而天使至今連打15場的戰績是7勝8敗，還剩下2場要打，大谷下次先發登板是5月4日，可能都不會缺席。

天使 大谷翔平

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