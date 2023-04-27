我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

一洲焦點／盧沙野為何未受罰？習澤通話 真意何在？

MLB／大谷翔平連打15場+晚接午登板 教頭：他會睡飽

記者蘇志畬／即時報導
天使「二刀流」大谷翔平體力驚人。（美聯社）
天使「二刀流」大谷翔平體力驚人。（美聯社）

天使隊的「17天地獄連戰」賽程到26日第13天，大谷翔平沒有一天休息，包括26日擔任先發第3棒、指定打擊，27日又要以二刀流之姿登板，等於連續出賽15場，而且還是晚接午，總教練尼文（Phil Nevin）說：「我想他會睡飽。」

天使開季至今24場比賽，大谷翔平就參與了23場，其中5場是一人當兩人用的「投打二刀流」，但在27日預計登板日的前一天，並沒有安排休兵，尼文表示，已經有問過大谷本人想法，「他今天想出賽，身體狀況、揮棒都不錯，他想要繼續打擊。」

天使26日在主場對運動家隊之戰是在晚上6時38分開打，但27日的比賽將提前到下午1時7分舉行，尼文表示：「26日比賽、明天登板，大谷沒有問題，我想他會有很充足的睡眠時間。」

大谷也為了27日登板做準備，26日賽前到牛棚區投了34球，也與運動家的日本同鄉藤浪晉太郎聊天，雙方有說有笑，大概聊了5分鐘。

投手大谷本季5場登板拿下3勝0敗，防禦率0.64排在大聯盟第二，被打擊率0.092則是第一，打者翔平也有著2成53打擊率、5轟、13分打點的成績，不過最近7場比賽打擊率1成48不太理想。

天使 大谷翔平 日本

上一則

NBA／灰熊雙星轟64分 莫蘭特隔扣詹皇 退湖人延長戰線

下一則

NBA／艾倫沒看計時器錯失絕殺 公鹿遭淘汰 熱火上演老八傳奇

延伸閱讀

MLB／險被近身球砸頭 大谷翔平嚇到慘叫

MLB／險被近身球砸頭 大谷翔平嚇到慘叫
MLB／大谷翔平第5轟出爐 天使連3打席全壘打險勝皇家

MLB／大谷翔平第5轟出爐 天使連3打席全壘打險勝皇家
MLB／地球日最佳代言人 官網剪輯大谷翔平撿垃圾特輯

MLB／地球日最佳代言人 官網剪輯大谷翔平撿垃圾特輯
MLB／大谷翔平5支0 天使4轟輸給牛棚 第9局燒掉5分

MLB／大谷翔平5支0 天使4轟輸給牛棚 第9局燒掉5分

熱門新聞

女酒保與萊特相見歡。（取材自大都會官方推特）

MLB／偶像就在你身後 球迷穿萊特球衣 轉身驚見本人

2023-04-23 05:11
雷納徳(左2)又一次只能作壁上觀。(路透)

NBA／雷納德受傷和電視轉播有關？格林：湖人害了快艇

2023-04-24 07:47
樂天桃猿隊啦啦隊「樂天女孩」韓籍新隊員李多慧首度現身球場。記者季相儒／攝影

李多慧搶成員鋒頭？啦啦隊友曝她私下行徑

2023-04-20 11:27
柯瑞（右）季後賽總得分累積來到3664分。（歐新社）

NBA／柯瑞季後賽總得分連超兩人 生涯28個系列賽未被橫掃

2023-04-21 07:54
湖人隊。（美聯社）

NBA／季後賽下剋上很罕見 首次有7、8種子同時3：1聽牌

2023-04-26 07:10
詹姆斯、布魯克斯。(路透)

NBA／布魯克斯不滿被貼「惡棍」標籤 曝與詹姆斯神秘對話

2023-04-24 08:37

超人氣

更多 >
別點開Gmail這封信 帳戶錢財恐不保 Google警告用戶注意

別點開Gmail這封信 帳戶錢財恐不保 Google警告用戶注意
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制
他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄