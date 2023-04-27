MLB／大谷翔平連打15場+晚接午登板 教頭：他會睡飽

天使「二刀流」大谷翔平體力驚人。（美聯社）

天使 隊的「17天地獄連戰」賽程到26日第13天，大谷翔平 沒有一天休息，包括26日擔任先發第3棒、指定打擊，27日又要以二刀流之姿登板，等於連續出賽15場，而且還是晚接午，總教練尼文（Phil Nevin）說：「我想他會睡飽。」

天使開季至今24場比賽，大谷翔平就參與了23場，其中5場是一人當兩人用的「投打二刀流」，但在27日預計登板日的前一天，並沒有安排休兵，尼文表示，已經有問過大谷本人想法，「他今天想出賽，身體狀況、揮棒都不錯，他想要繼續打擊。」

天使26日在主場對運動家隊之戰是在晚上6時38分開打，但27日的比賽將提前到下午1時7分舉行，尼文表示：「26日比賽、明天登板，大谷沒有問題，我想他會有很充足的睡眠時間。」

大谷也為了27日登板做準備，26日賽前到牛棚區投了34球，也與運動家的日本 同鄉藤浪晉太郎聊天，雙方有說有笑，大概聊了5分鐘。

投手大谷本季5場登板拿下3勝0敗，防禦率0.64排在大聯盟第二，被打擊率0.092則是第一，打者翔平也有著2成53打擊率、5轟、13分打點的成績，不過最近7場比賽打擊率1成48不太理想。