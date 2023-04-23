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MLB／光芒開季連21戰有全壘打 刷新水手2019年紀錄

中央社／邁阿密22日綜合外電報導
阿羅薩雷納22日轟出全壘打。（Getty Images）
阿羅薩雷納22日轟出全壘打。（Getty Images）

MLB光芒22日在阿羅薩雷納（Randy Arozarena）1局下半揮出兩分砲後，開季連續21場比賽都有全壘打演出，刷新大聯盟紀錄，延長賽再靠他的再見安打，以4：3擊退白襪。

美國職棒大聯盟MLB坦帕灣光芒在主場卯上芝加哥白襪3連戰的第2場比賽，光芒1下1出局、壘上有1名跑者的情況下，陣中強打阿羅薩雷納在球數2好2壞之際，將白襪先發投手賽斯（Dylan Cease）一記95英里的四縫線速球送上中左外野方向的看台，讓光芒很快以2：0取得領先。

阿羅薩雷納這一轟，讓光芒開季至今21場比賽，場場都有煙火秀可看，這也刷新大聯盟的紀錄。西雅圖水手過去曾在2019年時，締造開季連20場比賽有全壘打演出的紀錄。

今年光芒開季的前20戰一共擊出45支全壘打，是大聯盟史上第2多的紀錄，過去聖路易紅雀曾在2000年的前20戰揮出47轟。

此役白襪靠希梅內斯（Eloy Jimenez）、葛蘭多（Yasmani Grandal）分別於2上、5上揮出陽春彈扳平戰局，但阿羅薩雷納5下帶有打點的安打，讓光芒以3比2要回領先。

席茨（Gavin Sheets）8上的陽春全壘打幫助白襪再度扳平戰局，也將比賽逼進延長，但阿羅薩雷納再次跳出來拯救光芒，他在10下揮出帶有打點的再見安打，讓光芒4比3氣走白襪。

阿羅薩雷納此役5打數3安打，掃回4分打點，無疑是率光芒獲勝的一大英雄。

光芒開季至今戰績18勝3敗傲視全大聯盟，主場至今保持不敗，是1901年以來，能在主場拿下開季12連勝的第4支球隊。

過去紐約巨人曾於1907年拿下主場開季15連勝，洛杉磯道奇曾於2009年搶下主場開季13連勝，底特律老虎則曾於1911年有主場開季12連勝的演出。

MLB 道奇 洛杉磯

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