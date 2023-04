4月22日是世界地球日,大聯盟官方社群網站 應景剪輯了大谷翔平 的撿垃圾特輯,呼籲球迷和大谷一起愛地球。

大聯盟官方推特今天貼出這則16秒的影片,內容包括大谷在跑壘時、在登板時撿垃圾,最後再放上大谷比比雙眼注視的動作,留言寫著:「愛護我們的星球,大谷翔平已經在做了。#世界地球日」。

球迷留言給予好評,大讚太善良、完美的人,也有各隊球迷跑來拉攏,「希望能看到他在洋基球場這麼做」、「未來的金鶯選手正在做好事」、「想看到他帶著這樣的能量穿上紅、藍球衣#小熊」。

Take care of our planet. Shohei Ohtani does! #EarthDay pic.twitter.com/fbot2DatcC