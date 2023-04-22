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MLB／大谷翔平寫5項鬼神數據 官網整理給你看

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平21日拿下本季第三場勝投，數據來到防禦率0.64、被上壘率0.82，28局僅被敲出8支安打。（Getty Images）
大谷翔平21日拿下本季第三場勝投，數據來到防禦率0.64、被上壘率0.82，28局僅被敲出8支安打。（Getty Images）

投完開季前5場先發，天使隊日籍好手大谷翔平的數據是防禦率0.64、被上壘率0.82，28局僅被敲出8支安打，直接成為塞揚獎大熱門，大聯盟作家朗絲（Sarah Langs）整理出大谷翔平寫下的五項歷史數據。

第一，大谷翔平被打擊率僅0.092，這是自1893年投手丘距離固定以來，投手在開季前5場先發最低的數據（至少10局以上），原本記錄是1999年孔恩（David Cone）的0.102。

第二，大谷翔平面對105位打者僅被敲出8支安打，這是自1901年以來，投手在開季前5場先發最少被敲安打次數（至少投20局）。

第三，這8支安打裡，大谷翔平只有被敲2支長打，都是二壘安打，被長打率只有0.115，同樣是1916年以來，投手在開季前5場先發的史上最低（至少投20局）。

第四，大谷翔平已經跨季連續9場先發，單場僅被敲3安以內，這是自1893年以來的次低，僅輸給2021年狄葛隆（Jacob deGrom）的連10場，大谷記錄還在持續中。

第五，大谷翔平自去年球季開打以來，有12場比賽送出至少10次三振，是這段期間大聯盟最多。

來源：MLB

大谷翔平 天使

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