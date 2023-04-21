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MLB／兩代日本武士相會 努特巴爾想要鈴木一朗球衣

記者蘇志畬／即時報導
利用對戰水手的機會，日裔球星努特巴爾與水手隊大前輩鈴木一朗相見歡。（美聯社）
利用對戰水手的機會，日裔球星努特巴爾與水手隊大前輩鈴木一朗相見歡。（美聯社）

紅雀隊21日起作客西雅圖與水手隊展開三連戰，日裔球星努特巴爾（Lars Nootbaar），也特別與水手隊大前輩鈴木一朗相見歡，兩位前後經典賽日本隊國手相遇，努特巴爾的目標是在這個周末要到一件鈴木一朗簽名球衣。

日本隊今年拿下世界棒球經典賽冠軍，日美混血選手努特巴爾（Lars Nootbaar）也盡了一份力，最初入選名單時還曾掀起日本球界論戰，如今卻以高人氣成為日本球迷偶像，能夠代表媽媽的祖國參賽更讓他自豪。

努特巴爾賽前特別跟日本傳奇球星、現任水手隊球團特助鈴木一朗打招呼，只見兩人親切互動，一朗帶著微笑聽著努特巴爾說話，而且握了兩次手才結束這段對話。

大聯盟官網記者丹頓（John Denton）透露，兩人聊天的內容主要是今年3月努特巴爾幫助日本隊奪冠的歷程，而努特巴爾也打算在這個周末結束前拿到一件鈴木一朗的簽名球衣。

這個相遇片段被放上紅雀隊官方推特，讓不少球迷直呼感動，還有人期待鈴木一朗擔任下屆經典賽監督，更有人說：「讓一朗加入打線吧，我知道他還可以打。」

日本 鈴木一朗 經典賽

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