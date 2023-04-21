MLB／天使只要一數據滑落 大谷翔平一定會離開？

大谷翔平今年季後將成為自由之身，動向備受關注。圖為他17日在賽場邊休息。(路透)

MLB「二刀流」球星大谷翔平 今年季後將成為自由之身，未來動向一直是外界關注焦點，ESPN記者帕森（Jeff Passan）指出，只要天使 隊失去季後賽競爭力，那大谷「一定」會離開，並點出道奇、大都會、巨人、洋基 以及水手隊將是可能落腳處。

帕森今天在ESPN自家節目「Get Up」中提及，有一項數字與大谷翔平能否續留天使有強烈關係，那就是天使的競爭力，只要他們有晉級季後賽希望，大谷今年就不會被交易，反之若跟過去5年戰績一樣，「大谷可能會被交易，而且他一定會離開。」

帕森也指出，大谷翔平是這個地球上近3年來最好的球員，這也解釋了道奇、大都會加入與巨人、洋基競爭網羅大谷的行列，而水手也是有可能競爭的一隊，而這場爭奪戰的入場券門票會是5億美元起跳的合約。

帕森後續也透過個人推特解釋這段談話，認為內容其實是老生常談，不過如果天使失去競爭力卻不賣大谷就太蠢了，而且從大谷在經典賽的表現就很清楚知道，「勝利對他來說絕對是最優先選項」。

天使今天以3：9不敵洋基後，本季戰績為9勝10敗，勝率跌破5成，在美聯西區排名與太空人隊並列第二，第一名是12勝6敗的遊騎兵隊。