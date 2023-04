MLB／大谷翔平「投打違規」史上第1人 還有空幫對手補球

天使 隊投打「二刀流」好手大谷翔平 在5日登板投球的日子裡,幫助球隊以4:3擊敗水手隊,不過卻也在投打兩端都吞下超時違規,成為大聯盟史上第一位在單場「投、打」都違規的球員,了解規則的當下,大谷還有空幫敵隊補球。

大谷翔平5日先發投了6局有8次三振,但因4次保送、2次觸身的控球問題,丟掉1分,其中1局下更是在得點圈有人的危機時,面對羅利(Cal Raleigh)發生投球違規,被計一顆壞球,好在大谷最終三振解圍。

此外,打者翔平也在第6局打擊時,因太晚進入打擊區,被自動計一顆好球,大谷翔成為大聯盟實施新規後,第一位投打都被抓違規的選手。

大聯盟本季新增投球計時器,規定投手在球拿到手之後,壘上無人時必須在15秒內投球,壘上有人則是20秒,若違規將計一顆壞球;打者則必須在8秒內進入打擊區,違規則自動計1顆好球。

大谷翔平在1局下投完後,跟總教練、翻譯水原一平一起找上主審,了解投球超時原因,此時疑似水手隊沒有球可以熱身,主審又剛好背對球場沒發現,大谷翔平注意到這個狀況,直接將手伸進主審球袋中,拿球丟給水手隊球員。

有趣的是,這個動作讓主審嚇一跳,不過看了看大谷翔平在幹嘛後,又繼續恢復討論,這段影片在網路上流傳,不少網友好奇大谷翔平竟然沒事,「我肯定有些裁判會因此把他趕出場」、「如果是馬恰多(Manny Machado)就會被趕出場」、「大谷翔平是第一個跟主審偷球的球員吧」。

Shohei looks out for opposing pitchers 🤝@Angels | #GoHalos pic.twitter.com/cD338e8M1X