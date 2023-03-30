MLB／球評：大谷可望包辦美聯MVP、塞揚獎

大谷翔平被看好包辦美聯MVP和塞揚獎。（美聯社）

大聯盟新球季31日開打，30支隊伍同日亮相，剛打完經典賽冠軍戰的大谷翔平 、楚奧特（Mike Trout）都急著體驗季後賽 氛圍，不過據ESPN預測，天使 隊今年進軍季後賽機率僅18%，但球評大膽預測，大谷有可能包辦美聯MVP和塞揚獎。

大谷翔平連續兩年開幕戰先發二刀流，對手是運動家隊，他在28日熱身賽最終戰兩次打擊都獲保送，中斷春訓、經典賽連13戰安打，以熱身賽打擊率4成55迎接新球季。

大谷所屬的天使排在中段，被預測例行賽79勝83敗，有18%機率進入季後賽、世界大賽封王僅0.7%的機會；但球評舒恩菲爾德大膽預測，大谷有可能包辦MVP及塞揚獎。他指出，大谷曾在塞揚獎票選排到第四，去年投了166局，只比塞揚獎得主韋蘭德（Justin Verlander）少了9局，所以如果天使打進季後賽，加上大谷能投到175到180局，真的有機會拿下塞揚獎。

然而大谷翔平似乎還沒與天使隊完成延長合約，季後成為自由球員的可能性增高，總管梅納西（Perry Minasian）直呼：「我們愛翔平。」

大谷翔平去年季後以一年3000萬美元與天使隊完成續約，不過今年球季後就可取得自由球員資格，大谷經紀人巴勒羅（Nez Balelo）曾表示，球季中要完成延長合約的可能性很低。

大谷翔平2021年拿下年度MVP，去年球季15勝、34轟外加投打都達規定局數、打席數的史上第一人紀錄。」

台灣好手張育成在熱身賽以打擊率3成33作收，將展開第5個大聯盟球季，張育成今年是唯一台灣球員代表，也是個人連4年進入開季名單，直逼陳偉殷紀錄；陳偉殷是台將連續進入開季名單最長紀錄保持人，自2012到2017年連續6年進大聯盟開季。