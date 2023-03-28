MLB／張育成免試過關 進紅襪開季名單

張育成確定進入紅襪開季名單。（路透）

還未在大聯盟熱身賽亮相，旅美台將張育成先一步收到好消息，根據MassLive記者柯蒂羅（Chris Cotillo）表示，張育成已確定進入紅襪隊開季名單，免試直接過關。

張育成在經典賽 前夕與紅襪簽下一年85萬美元合約，隨即赴台集訓、出賽，因等待簽證 而推遲返美，23日才向紅襪春訓基地報到，至今未在大聯盟熱身賽亮相，連球迷都聲聲盼。

如今好消息先傳出，柯蒂羅透過推特 表示，紅襪已經決定張育成及康納．王（Connor Wong）將從大聯盟出發，張育成未經過熱身賽檢驗，直接進入開季名單，；此外，阿法洛（Jorge Alfaro）、達爾貝克（Bobby Dalbec）則將下放。

張育成在未經任何大聯盟熱身賽的狀況下，確定進入紅襪隊開季名單，總教練柯拉（Alex Cora）透露抉擇關鍵，張育成能守游擊確實加分，雖然還未在熱身賽出賽，但紅襪要做的只是需要確認他是否健康。

在工具人的2選1抉擇中，紅襪最終決定將達爾貝克（Bobby Dalbec）下放3A，留下還未打過任何一場大聯盟熱身賽的張育成，柯拉證實了這項調度。

柯拉表示，張育成的身體狀況正處於絕佳狀態，儘管打席有限，但在經典賽、春訓營期間也維持訓練，他已經為球季做好準備了。

柯拉坦言，考慮到達爾貝克一直都跟著球隊，讓抉擇變得困難，「但事實是，張育成具備游擊經驗這點加了分，我們只是需要確認他是否健康。」